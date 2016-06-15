ایجاد اشتغال در روستاهای استان قزوین در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی روز چهارشنبه در جلسه بخشداران استان که درسالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در اجرای شعار امسال ایجاد اشتغال در مناطق روستایی در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی فراتر از یک الزام قانونی است و از بخشداران انتظار می رود با شناسایی روستاهای مستعد و دارای ظرفیت و توانمندی برای اجرای طرح ها اقدام لازم را انجام دهند.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی لازم است طرح های اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد و ضمن نیاز سنجی و توجه به تقاضای روستاییان بویژه جوانان، طرح ها با جدیت عملیاتی شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین یادآورشد: سالانه میلیاردها تومان در حوزه توسعه روستایی هزینه می شود اما هنوز با پدیده مهاجرت مواجهیم زیرا نتوانسته ایم اشتغال پایدار را محقق کنیم لذا اگر بخواهیم سکونت روستاییان را اقتصادی کنیم باید به اشتغال توجه جدی شود.

حبیبی انبوهی اضافه کرد: در شرایطی که گردش مالی دهیاری ها بیشتر از برخی شهرداری هاست اگر بتوانیم تسهیلات را به صورت مستقیم به کارآفرین پرداخت کنیم به توسعه روستایی کمک خواهد شد.

وی اضافه کرد: الگوی توسعه روستایی باید بر مبنای مشارکت مردم باشد لذا شناسایی نیازها و تعریف طرح ها بر اساس ظرفیت های منطقه می تواند در موفقیت طرح ها موثر باشد.

اجرای طرح های اقتصادی در ۲۰ روستای نمونه

حبیبی انبوهی اظهارداشت: با انتخاب ۲۰ روستای نمونه زمینه اجرای طرح های اقتصادی در این مناطق فراهم شده که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم بتوانیم این طرح ها را عملیاتی کنیم.

وی گفت: استفاده از پیش کسوتان و افراد مورد اعتماد روستایی در اجرای طرح ها و جلب مشارکت مردم ضروری است تا بتوانیم سرعت کار را بالا ببریم.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین گفت: باید روستاها و مناطقی که در محدوده روستاهای نمونه و یا محل های اجرای طرح های اقتصادی هستند در این طرح مورد توجه جدی قرار گیرند تا بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده بهینه کنیم.

حبیبی انبوهی اضافه کرد: در روستاها تسهیلات با سود هفت درصد داده می شود و طرح هایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد در اولویت قرار دارد.

در ادامه بخشداران برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی با محور اشتغال و تولید در منطقه خود اعلام آمادگی کردند.