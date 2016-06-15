۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸ کد مطلب 3687156 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸ در اعتراض به خروج سعودی از لیست سیاه؛ فیلم/ کودکانی که در یمن برای سازمان ملل کمک مالی جمع میکنند بینالملل:پس از اقدام سازمان ملل در خارج کردن ریاض از لیست سیاه این سازمان به دلیل تهدید این رژیم به قطع کمکهای مالی خود،کودکان یمنی در حرکتی نمادین به جمع کمک مالی برای سازمان ملل پرداختند.
