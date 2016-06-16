خداحافظی با یک نوستالژی فناورانه/ تعیین تکلیف نرخ های اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، کشف مواد آتشفشانی در مریخ و اعلام جزئیات سفر انسان به این سیاره، ردپای اینترنت در بحران آب، جدیدترین ساعت هوشمند که از استرس روزانه می کاهد، کشف علت بیماری میگرن و نیز پرتاب بزرگ ترین ماهواره جاسوسی دنیا، از دیگر رویدادهای مهمی است که در هفته ای که گذشت اعلام شد.

گرمای زمین رکورد زد

در ماهی که گذشت رکورد گرمای زمین شکسته شد و محققین انستیتو مطالعات فضایی «گادارد» ناسا در تازه ترین گزارش خود، ماه گذشته میلادی یعنی « ماه می» را به عنوان گرم ترین ماه زمین از سال ۱۸۸۰ میلادی تاکنون، اعلام کردند. براساس نقشه های بدست آمده میزان گرمای ماه «می» ۱.۶۷۴ درجه فارنهایت بالاتر از حد نرمال ماه های «می» در ۳۶ سال اخیر اعلام شده است.

مواد آتشفشانی در مریخ کشف شد

کشف مواد آتشفشانی در مریخ ویژگی های این سیاره را برای محققین پیچیده تر از گذشته کرد.

کاوشگر «کنجکاوی» ناسا در آخرین بررسی های خود از سطح سیاره مریخ موادی را کشف کرد که حاکی از انفجار آتشفشان در گذشته بر روی این سیاره دارد. نکته قابل توجه در مورد مواد بدست آمده، شباهت آنها با موادی است که در سطح زمین یافت می شوند.

تولید ساعتی که از استرس شما می‌کاهد

شرکت اپل از جدیدترین ساعت هوشمند خود رونمایی کرد که این ساعت فشار و استرس روزانه را کاهش می دهد. این ساعت جدید هوشمند اپل watchOS ۳ نام دارد که از سرعت بالایی در باز کردن اپلیکیشن ها برخوردار است. در واقع اجرای هر اپلیکیشنی که بر روی این ساعت جدید نصب شده، بدون مکث صورت می گیرد که نشان از سرعت بی نظیر این ساعت هوشمند است.

رد پای اینترنت در بحران آب شناسایی شد

دکتر کاوه مدنی، استاد ایرانی مدیریت محیط زیست امپریال کالج لندن که رهبری یک گروه تحقیقاتی را در زمینه اثرات مراکز داده و سرورهای اینترنتی بر منابع آبی به عهده داشته است گفت: مراکز و سرورهای داده و همچنین بانکهای اطلاعاتی عمده دنیا نه تنها از آب برای خنک کردن استفاده می کنند، بلکه با توجه به مصرف مقادیر عظیم انرژی فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد می کنند. با توجه به مصرف چرخ دنده ای آب و انرژی، مصرف بیشتر انرژی به معنای مصرف بیشتر آب است.

وی با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون کاربران اینترنتی از سرورها و مراکز داده انتظار می رود که این بخش به زودی تبدیل به یک مصرف کننده عمده انرژی و آب بدل شود و گوی سبقت در تولید گازهای گلخانه ای را از صنعت هوانوردی برباید. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که رد پای آبی تبادل ۱ گیگابایت اطلاعات می تواند به اندازه رد پای آبی ۱ کیلوگرم گوجه فرنگی یا ۲۰۰ لیتر آب باشد. این بدین معنی است که با صرفه جویی در مصرف اینترنت می توان فشار روز افزون بر منابع آبی را کاهش داد. می توان به سادگی با کاهش بارگیری ها و بارگذاری های بی مورد اینترنتی، تماشای کمتر ویدئوها و کاهش مصارف اینترنتی تلفن های همراه به کاهش اثرات آبی اینترنت کمک کرد.

جزئیات سفر انسان به مریخ اعلام شد

الون ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس در تازه ترین مصاحبه خود با رسانه های جهان جزئیات تازه ای از برنامه اعزام انسان به مریخ ارایه کرد.

وی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست درباره نکات هیجان انگیز مربوط به سفر پرماجرا به مریخ و تلاشهایی که در سالهای اخیر صورت گرفته تا این رؤیا به واقعیت تبدیل شود صحبت کرد و گفت: اینکه توانسته ایم از راکت برای دفعات مختلف استفاده کنیم اتفاق مهمی است زیرا در هزینه های مربوط به سفر به فضا صرفه جویی قابل توجهی صورت می گیرد. از آن گذشته با چنین ابتکاری سفر انسان به فضا راحت تر انجام می شود.

او شرکت اسپیس ایکس را ۱۴ سال پیش و با رؤیای بزرگ ایجاد اجتماعات انسانی در مریخ راه اندازی کرد حالا به نظر می رسد همه چیز برای تحقق این رؤیا محقق شده باشد. وی در نظر دارد در سال ۲۰۱۸ فضاپیمای بدون سرنشینی را راهی این سیاره کند. در ادامه و هر دو سال یک بار فضاپیمای بدون سرنشین دیگری راهی سیاره سرخ می شود. این روند تا زمان موعود یعنی سال ۲۰۲۵ برای اعزام انسان به مریخ ادامه خواهد یافت.

علت میگرن کشف شد

محققین آمریکایی با انجام آزمایشات متعدد موفق به کشف علت بیماری میگرن شدند. این محققان در مرکز تحقیقاتی «سن دیگو» آمریکا با انجام آزمایش بر روی کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که به بیماری میگرن مبتلا بودند، متوجه شدند که کمبود ویتامین دی، ریبوفلاوین (نوعی ویتامین بی) و کوآنزیم Q۱۰ موجب بروز میگرن در افراد می شود.

بزرگ ترین ماهواره جاسوسی دنیا پرتاب شد

آمریکا بزرگ ترین و سنگین ترین ماهواره جاسوسی دنیا را به مدار زمین پرتاب کرد.

سازمان United Launch Alliance یا ULA آمریکا بزرگترین ماهواره تحقیقاتی اکتشافی جهان را با نام NROL ۳۷ از سکوی «Cape Canaveral» در «فلوریدا» با اهداف جاسوسی به مدار زمین پرتاب کرد. پیشتر قرار بود که این ماهواره در نهم ماه جاری میلادی پرتاب شود که با دستور لغو روبرو شد.

از ویژگی قابل توجه ماهواره NROL ۳۷ توان حمل بار به وزن ۱۴ هزار و ۹۰۰ پوند و قرار دادن ماهواره ها در مدار خط استوا است که سرعتش برابر با سرعت حرکت زمین به دور خود است و بنابراین به صورت ثابت در آنجا قرار می گیرند.

تلفن گران و اینترنت ارزان شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود با کاهش قیمت اینترنت و افزایش نرخ‌های تلفنی موافقت کرد. در این جلسه که با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس کمیسیون و سایر اعضا برگزار شد، کمیسیون تنظیم مقررات جدول‌های تعرفه‌ای را برای اینترنت و تلفن ثابت تصویب کرد که طی آن در مجموع نرخ اینترنت برای کاربر نهایی کاهش خواهد یافت.

در همین حال، نرخ‌های تلفن ثابت بر اساس حداقل کارکرد و نیز آبونمان و حق اتصال در مجموع افزایش خواهد یافت.

کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه خود کاهش قیمت ۳۰ درصدی پهنای باند اینترنت که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت توزیع می‌شود را مصوب کرد و بر این اساس مقرر شد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت قیمت اینترنت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد را ۱۵ درصد کاهش دهند.

مسواک هوشمند ساخته شد

یک شرکت اروپایی مسواک هوشمندی را تولید کرده که مانع از پوسیدگی دندان ها می شود. شرکت «فیلیپس» مسواک های هوشمندی را تولید کرده که قادر است به گوشی هوشمند متصل شوند و نقشه دندان های کاربر خود را طراحی کنند.

این مسواک های جالب دارای حسگرهایی هستند که به وسیله بلوتوث با گوشی هوشمند ارتباط بر قرار می کنند و با نصب اپلیکیشن خاص بر روی آن می توان نقشه ۳ بعدی از دندان ها را به هنگام مسواک زدن در اختیار داشت.

خداحافظی با یک نوستالژی فناورانه

شرکت یاهو به زودی با سامانه قدیمی «یاهو مسنجر» خداحافظی می کند. این شرکت اعلام کرد که در پنجم ماه آگوست (۱۵ مرداد ماه سال جاری) قرار است اپلیکیشن یاهو مسنجر که دارای عمر بیش از ۱۸ سال است را برای همیشه «ساین آف» کند.

این اپلیکیشن در سال ۱۹۹۸ میلادی برای ارسال پیام از طریق شبکه اینترنت ابتدا با نام Yahoo Pager راه اندازی شد. «یاهو مسنجر» در میان کاربران منطقه آسیا-اقیانوسیه از محبوبیت زیادی بر خوردار بود و بر اساس آمار منتشر شده از سوی «بلومبرگ»، تجار نفت از این اپلیکیشن برای معاملات خود استفاده زیادی می کردند.

در همین حال شرکت یاهو تصریح کرد، تمرکز خود را بر روی نسخه جدید این پیام رسان خواهیم گذاشت تا کاربران بهترین تجربه تحویل پیام را داشته باشند. بر همین اساس، از پنجم آگوست به بعد هیچ فردی نمی تواند با «یاهو مسنجر» پیام ارسال کند. در حال حاضر نسخه جدید Messanger در App Store و Google Play قابل دانلود است.

برتری علمی ایران نسبت به ترکیه

مقایسه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در یک فاصله ۱۵ ساله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در دو پایگاه استنادی ISI و اسکوپوس نشان می دهد ایران در ابعاد اثرگذاری علمی، دیپلماسی علمی و تولید علم صنعتی برتر از ترکیه است.

براساس پایگاه استنادی اسکوپوس ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون کمیت تولید علم بیشتری نسبت به ترکیه تولید کرده است، اما براساس پایگاه استنادی ISI کمیت تولید علم ترکیه بیش از ایران است.

بکارگیری ماهواره های فرانسوی و روسی برای پایش آتش سوزی جنگل ها

معاون سازمان فضایی ایران از بکارگیری ۲ ماهواره سنجشی کشورهای روسیه و فرانسه برای پایش و هشدار آتش سوزی جنگلها به دلیل دقت بالا در ارسال تصاویر ماهواره ای تا پایان سال خبر داد.

محمد همایون صدر با بیان اینکه پروژه های بسیاری در حوزه کاربردهای فناوری سنجش از دور برای پایش محیط زیست در برنامه داریم، خاطرنشان کرد: یکی از سریعترین پروژه هایی که می توانیم بهره برداری کنیم مربوط به پایش آتش سوزی و هشدار آتش سوزی جنگلها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور است که در صورتی که سازمان محیط زیست آن را در اولویت قرار دهد، می توانیم این پروژه را تا پایان امسال اجرایی کنیم.

وی گفت: سازمان فضایی ایران بعد از برجام، توافقنامه های خوبی با کشورهای غربی و شرقی منعقد کرده است که می تواند تصاویر ماهواره ای را با رزولوشن و دقت بسیار بالا در اختیار داشته باشد. از جمله این قراردادها که در مرحله نهایی است، بکارگیری ماهواره «ریسورس p» کشور روسیه است که در نسل های مختلف برای پایش محیط زیست و جنگلها به کار گرفته خواهد شد. از سوی دیگر بکارگیری ماهواره اسپات ۷ کشور فرانسه از طریق تفاهم ایران با کشور آذربایجان نیز در دستور کار قرار دارد که در مرحله نهایی انعقاد تفاهمنامه است.

صدر دسترسی به تصاویر با دقت بالا از طریق ماهواره های سنجش از دور را از جمله اهداف انعقاد تفاهمنامه های همکاری با این کشورها عنوان کرد.

نام چهار عنصر جدید جدول مندلیف نهایی شد

۴ عنصر جدید جدول مندلیف سرانجام جایگاه نهایی خود را در این جدول عناصر تناوبی پیدا کردند.

پیش از این عناصر خانه های ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ جدول مندلیف در شرایط آزمایشگاهی تولید شده بودند و مورد تایید اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی (آیوپاک) قرار گرفته بود. در حال حاضر آیوپاک اعلام کرده که نام این ۴ عنصر جدید نهایی شده است.

«نیهونیوم» عنصر شماره ۱۱۳، «موسکوویوم» عنصر شماره ۱۱۵ و دارای ۱۱۵ پروتون، «تنسین» عنصر شماره ۱۱۷ و «اوگانسون» در جایگاه شماره ۱۱۸ جدول تناوبی هستند.