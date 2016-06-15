بدهی دولت به واحدهای صنعتی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز که بعد از ظهر چهارشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: البرز از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و با وجود جمعیت بالا در حوزه بهداشت و درمان، خدماتی و ورزشی از استان های محروم کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه استان البرز از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است، افزود: همجواری البرز با پایتخت و استقرار سه فرودگاه در نزدیکی این استان توجه ویژه بانک ها به این منطقه را می طلبد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رکود به بلای خانمان سوز تبدیل شده و با ادامه این روند تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی و صنفی خود را به تدریج تعطیل خواهند کرد، گفت: این رکود اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه سوق می دهد.

وی با تاکید بر اینکه تورم پایین آمده است ولی نرخ سود بانکی همچنان بالا است، گفت: با این سیستم اقتصادی هیچ کشوری نمی تواند قد علم کند.

اکبریان افزود: وجود رکود، تورم، بالا بودن نرخ ارزش افزوده، هزینه های بالای تولید و نرخ بالای سود بانکی باعث شده، برای هیچ تولید کننده ای، تولید به صرفه نباشد چرا که تولید کننده باید مواد اولیه خود را به صورت نقد خریداری کرده ولی به صورت نسیه به فروش برساند.

به گفته اکبریان برخی از واحدهای صنعتی از دولت طلب دارند ولی دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند و این معضل به فرمولی برای حل و فصل نیاز دارد.

وی با تاکبد بر اینکه مقصر نرخ بالای سود بانکی سیستم اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: بحث بیمه، مالیات، بانک و طلب از دولت از جمله مشکلات صاحبان صنعت و تولید محسوب می شود که با ادامه این روند تا دو سال آینده باید فاتحه بخش صنعت را بخوانیم.

اکبریان در پایان با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون همکاری همه جانبه دستگاه ها امکان پذیر نیست، گفت: دولت تدبیر و امید به میدان باید تا کشور به ثبات مطلوبی برسد.