تاج: اولویت باید بازنگری در آیین نامه نقل و انتقالات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید کمیته حقوقی تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال بعدازظهر امروز در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد.

در این نشست که با حضور مهدی تاج، هوشنگ نصیرزاده و احمدرضا براتی برگزار شد، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: از زحمات نصیرزاده که تلاشهای زیادی در فدراسیون فوتبال کشیده و با صداقت با مجموعه فدراسیون و سازمان لیگ فعالیت موفقی داشته است، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. وی فعالیتهای مفیدی در زمینه حقوقی انجام داده و همچنان در مجموعه فوتبال حضور دارند و از تجارب وی استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه در خصوص حضور براتی به عنوان رئیس جدید کمیته تدوین مقررات حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: براتی را از قدیم می شناسم و ایشان انگیزه بالایی دارند و بدون شک فعالیتهایش می تواند برای فدراسیون فوتبال در زمینه های حقوقی مفید و مثمر ثمر باشد. بر همین اساس همه ما مکلف به انجام وظیفه هستیم و باید منشا خیر، خوبی و در نهایت خدمت به مردم باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: در بخش حقوقی اساسنامه و آیین نامه های فدراسیون فوتبال اهمیت بالایی دارند و مجمع فدراسیون فوتبال انتظارات مشخصی از ما داشته است. در تدوین آیین نامه ها باید دقت لازمه وجود داشته باشد تا در نهایت مورد تایید و تصویب قرار بگیرد.

وی گفت: باتوجه به چالش های حقوقی که در فدراسیون و فوتبال کشور وجود دارد، نمی خواهیم هیچ اتفاق غیر قانونی رخ دهد و برای تدوین آیین نامه ها باید طوری مطالب نگارش شوند که به نفع فردی نباشد ضمن اینکه در زمان فعالیت نصیرزاده نیز اینچنین بوده است.

وی درباره بحث حقوقی باشگاه‌ها گفت: بحث حقوقی باشگاه‌ها و استفاده از بازیکنان خارجی و عقد قرارداد با آنها که در نهایت در مجامع بین المللی با مشکل مالی آن مواجه می شویم بسیار مهم است. باید بازنگری دقیقی در خصوص آیین نامه ها صورت بگیرد و اولویت اول این کمیته بازنگری در آیین نامه نقل و انتقالات باشد. اولویت دوم نیز باید رسیدگی به مسائل حقوقی باشگاه‌ها، قرارداد با بازیکن خارجی و فرمت مشخص برای عقد قرارداد است که باید به درستی صورت بگیرد تا به اهداف خود برسیم.