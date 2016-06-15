به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: برگزاری مراسم‌هایی تحت عنوان تودیع، تکریم و معارفه، باعث شکوفایی، ارتقاء و پیشرفت مأموریت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: در نیروی انتظامی با جابجا شدن فرماندهان مأموریت‌ها تغییر نمی‌کند چرا که سیاست‌ها و برنامه‌ها از قبل مشخص شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: هر فرمانده که کارش در مسئولیت فرماندهی به پایان می‌رسد فرمانده جدید باید ادامه دهنده همان مسیرقبلی با شتاب بیشتری باشد چراکه نیروی انتظامی با توجه به تنوع، گستردگی و اثربخشی که در سراسر کشور دارد در ارتقاء نظم و آرامش وظیفه مهمی عهده دار است.

امروز ناجا در عرصه مقابله با ورود قاچاق به کشور و مبارزه با مواد مخدر پیشتاز است

وی تصریح کرد: ما در نیروی انتظامی شعار سال را تببین و وظایف رده‌ها را در دو حوزه داخل و خارج سازمان تقسیم بندی کرده‌ایم.

وی افزود: ابتدا باید در سازمان اقتصاد مقاومتی را با استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات، رعایت کرده و اگر ظرفیت و توانی نیز داریم برای تولید استفاده کنیم.

فرمانده انتظامی کشور گفت: در حوزه برون سازمانی، مبارزه بی امان با قاچاق کالا و ارز را در راستای اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم.

وی با تأکید برایجاد امنیت سرمایه گذاری در هر نقطه از کشور توسط نیروی انتظامی گفت: امروز ناجا آمادگی تأمین امنیت سرمایه گذاری درهرجای کشور و با هر ظرفیتی را دارد.

سردار اشتری در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در تقدیر از نیروی انتظامی در ایجاد نظم و امنیت در مراسم‌های ۲۲ بهمن و انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ناجا آماده برقراری امنیت در اقصی نقاط کشورمانند گذشته و با انگیزه و آمادگی بیشتر است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور از مأموریت اربعین و حفاظت از مرزهای استان به عنوان دو مأموریت اصلی در این استان نام برد و گفت: اولویت اول نیروی انتظامی در سال جاری موضوع اربعین است.

لزوم تقویت مرزهای استان برای ممانعت از هرگونه نفوذ

وی ادامه داد: حفاظت از مرزهای استان موضوعی دیگر است که باید در اولویت برنامه‌های مرزبانی قرار گیرد و باید به گونه‌ای عمل شود که نفوذی از طرف دشمن در مرزهای کشور بوجود نیاید.

سردار اشتری با اشاره به اینکه مأموریت اربعین برای جمهوری اسلامی ایران یک افتخار است، گفت: مرز مهران در بین سه مرز شلمچه، چزابه و مهران پر ترددترین مرز کشور برای زائران عتبات عالیات است.

پیگیری جدی دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی

سردار اشتری با اشاره به دیدار فرماندهان ناجا با مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و همت مضاعف در رفع آنها تأکید کرد.

فرمانده ناجا تصریح کرد: وظیفه حفظ و ارتقاء نظم، امنیت و آرامش برعهده نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به فرمایش دیگر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سران قوا، مردم و مسئولان باید به ناجا کمک کنند گفت: بحمدالله امروز خدمات رسانی نیروی انتظامی به مردم، بی بدیل است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور ادامه داد: البته امنیت مثال زدنی کشور مرهون هدایت‌های داعیانه مقام معظم رهبری، حضور مردم در صحنه، اتحاد بین مردم و مسئولان و تلاش دستگاه‌های متولی امنیت و به برکت خون شهدا است

حفظ و ارتقاء امنیت، آرامش و نظم از وظایف مهم نیروی انتظامی

وی با تأکید مجدد بر حفظ آمادگی نیروی انتظامی در استان برای مأموریت اربعین گفت: سربلندی در انجام این مأموریت نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بایستی از امروز انجام شود.

گفتنی است، در این مراسم از خدمات و تلاش‌های ارزنده سردار «علی دولتی» فرمانده سابق انتظامی استان ایلام تجلیل و سردار «نورعلی یاری» به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی در استان ایلام معرفی شد.