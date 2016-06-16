عراقچی عضو نیروی قدس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران و از دیپلمات‌های سابق کشورمان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار خبری از وی در رسانه ها مبنی بر اینکه سیدعباس عراقچی و چند نفر دیگر از سفرای کشورمان از طرف نیروی قدس سپاه مامور به وزارت امورخارجه شده اند، اظهار داشت: در خبری که اخیراً در سایت های مختلف منتشر شده، اینطور گفته شده که من در مصاحبه ای با نشریه «رمز عبور» صحبت از این داشتم که آقای عراقچی عضو نیروی قدس سپاه است.

وی افزود: به دنبال انتشار این خبر وزارت امورخارجه تکذیب کرد و آن تکذبیه را هم برای رسانه های مختلف ارسال کرد و پس از آن دیدیدم که بی بی سی و دیگر رسانه های خارجی هم این مطلب را از قول من انتشار دادند.

منصوری ادامه داد: این سوال مطرح می‌شود که چرا در درجه اول وزارت خارجه از من در مورد صحت و سقم این خبر سوال نکرده تا اینکه پس از روشن شدن مطلب، آن را تایید یا تکذیب کند؟

این دیپلمات سابق کشورمان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر هیچ گونه مصاحبه ای با «رمز عبور» نداشته است، افزود: آخرین مصاحبه من با آن نشریه به چندین سال پیش بر می گردد و در آن موقع هم در این رابطه صحبتی نداشتم.

وی تصریح کرد: بنابراین به نظرم می رسد در انتشار این خبر و تکذیب آن، نوعی شیطنت شده است.

منصوری گفت: تاکید می کنم در اینجا باید از جناب عراقچی هم عذرخواهی شود و نسبت به جلب رضایت ایشان عمل کنند، چرا که در مورد ایشان هم، این مطلب پخش شده که صحت ندارد و فقط برای بهره‌برداری سوء این خبر منتشر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چطور می شود نشریه ای بدون هیچ گونه اساس و پایه ای از شخص شما مطلبی را آن هم به این اندازه حساسیت برانگیز کار کند افزود: من از این موضوع اطلاعی ندارم و اصلاً نمی دانم این نشریه در هفته ها و ماه های اخیر منتشر شده باشد و هیچ ارتباطی با آنها ندارم.

سفیر اسبق ایران در چین در پاسخ به این پرسش که به نظر شما علت انتشار چنین خبری چه بوده است، اظهار داشت: به نظر می رسد این کار به نوعی برای ضربه زدن به حیثیت اینجانب یا جناب عراقچی و یا حتی وزارت امور خارجه انجام شده باشد.

منصوری تصریح کرد: من کلاً این موضوع را مشکوک می‌دانم و از وزارت امور خارجه می‌خواهم که مساله را پیگیری کرده و منشأ انتشار این خبر را شناسایی کند.

این دیپلمات سابق کشورمان تصریح کرد: من حتماً با وزارت خارجه تماس خواهم گرفت و با نشریه مزبور هم صحبت می‌کنم و پس از اطلاع از نظرات آنها، اقدام لازم را انجام خواهم داد.

منصوری در پایان تأکید کرد: یا باید این‌ها رسماً تکذیب کنند و یا اینکه من مجبورم یک اقدام حقوقی انجام دهم.

به گزارش مهر، ماهنامه «رمز عبور» در شماره اخیر خود به نقل از جواد منصوری مدعی شده بوده، تعدادی از مقامات ارشد و سفرای ایران در خارج از کشور از جمله سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران هستند؛ یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه، روز گذشته در گفتگو با مهر، این ادعا را تکذیب کرد.

در پی انتشار گفتگوی مهر با جواد منصوری، روابط عمومی نشریه «رمز عبور» با ارسال یادداشتی، نسبت به تکذیب خبر منتشر شده توسط این نشریه واکنش نشان داد.

در پاسخ نشریه «رمز عبور» آمده است:

در پی گفتگوی جناب آقای جواد منصوری با خبرگزاری مهر مبنی بر این که ایشان در چندین سال اخیر گفتگویی با «رمز عبور» نداشته اند، توضیح ذیل تقدیم می‌شود:

۱- گفتگو با جناب آقای جواد منصوری، اواخر فروردین ۱۳۹۵ توسط آقای محمد رحمانی، خبرنگار نشریه رمز عبور در دفتر کار آقای منصوری، به مدت یک ساعت و ۸ دقیقه انجام شده که فایل صوتی این مصاحبه موجود است.

۲- سول و جواب مورد نظر در دقیقه ۳۳ و ۵۵ ثانیه مصاحبه ابراز شده که این نشریه فایل مورد نظر را جهت استحضار مدیریت خبرگزاری مهر به صورت کامل برای ایشان ارسال می کند، تا خود به نحو مقتضی درباره آن قضاوت، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

۳- «رمزعبور» تاسف خود را از فشار به دیپلمات های قدیمی برای تکذیب مصاحبه شان ابراز می‌کند.

با تشکر

روابط عمومی نشریه «رمز عبور»