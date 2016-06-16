سرمایه گذاران برای احداث مجموعه های اقامتی در قدس آماده اند

لیدا حاتمی علمداری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت های لازم برای توسعه گردشگری به عنوان صنعتی سود آور، درآمد زا و اشتغال زا اظهار داشت:بدون تردید هر آنچه سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه تزریق شود، خروجی و سودآوری قابل توجهی نیز حاصل خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قدس عنوان کرد:شهرستان قدس به عنوان یکی از نزدیکترین شهرستان های مجاور به پایتخت از ظرفیت های مطلوبی برای جذب گردشگر برخوردار است، اما آنچه که به عنوان امکانات فعلی با آن مواجه هستیم به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای اولیه گردشگری اصولی نیست.

وی افزود:یکی از جدی ترین کاستی های این عرصه به خلأ وجود مجموعه های اقامتی اعم از هتل ها، مسافرخانه ها، مهمان سراها و...باز می گردد که الیته تمایل و اشتیاق بسیاری به سرمایه گذاری در این ارتباط از سوی بخش خصوصی مشاهده می شود.

حاتمی علمداری گفت:علیرغم تمایل و اشتیاق فزاینده به سرمایه گذاری در این حوزه، فقدان زمین و بستر مناسب برای استقرار و احداث طرح ها و پروژه های عمرانی، مانعی جدی برای تأمین چنین امکاناتی محسوب می شود که کار را برای عرصه گردشگری این شهرستان دشوار ساخته است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قدس عنوان کرد:در صورت تأمین زمینی مناسب که با مشکل اسنادی و مالکیتی روبرو نباشد به توفیقات حائز اهمیت و سازنده ای در این بخش نائل خواهیم شد.

وی در خاتمه یادآور شد:فضای سبز طبیعی، امامزادگان تاریخی و آثار باستانی ازظرفیت های برجسته برای جذب گردشگر در این شهرستان محسوب می شوند که تلاش می کنیم با حمایت های اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، فرمانداری و مجموعه مدیریت شهری قدس، اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه تأمین و محقق شود.