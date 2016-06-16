لزوم فرهنگ سازی حجاب در کشور/مداحی اهل بیت نوعی خدمت است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسن علی خزائلی شامگاه چهارشنبه در مراسم آیین سوگواری وفات حضرت خدیجه (س) که با موضوع سبک زندگی و امر به معروف با حضور بانوان مداح اهل بیت در گرگان برگزار شد، گفت: خداوند در قرآن کریم به پیامبر(ص) می‌فرماید زمانی تو یتیم بودی و دست‌هایت خالی بود اما ما نواقص تو را برطرف کردیم، تو را همراهی کردیم، در جامعه به رشد و کمال رساندیم و از همه مهتر همسری به تو عطا کردیم که خدیجه کبری (س) نام دارد.

حجت الاسلام خزائلی افزود: خدیجه (س) یکی از بانوان نمونه اسلام و یکی از چهار بانویی است که بهشت مشتاق آنهاست.

وی تصریح کرد: اینکه می گویند از دامن زن مرد به معراج می‌رسد یعنی زن به جایگاهی می‌رسد که زمینه ساز برکات می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: ما به طلبه‌ها و مداحان می گوییم که مداحی شغل نیست بلکه وسیله خدمت است و ثانیاً در کنار آن مباحث زیادی باید آموخته شود.

خزائلی با بیان اینکه وضعیت حجاب باید در جامعه فرهنگ سازی شود، گفت: باید تحقیق شود که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است و باید در مشکلات سررشته را پیدا کنید.

وی افزود: مداح باید در درجه اول مبلغ دین باشد و بعد به امر به معروف ونهی از منکر بپردازد.

استاد حوزه علمیه قم استفاده از زبان نرم در هنگام امر به معروف و نهی از منکر را تأثیر گذار خواند و گفت: با زبان نرم و دوستانه تأثیر حرف خود را زیاد و ماندگار کنید.