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۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۱

استاد حوزه علمیه قم:

لزوم فرهنگ سازی حجاب در کشور/مداحی اهل بیت نوعی خدمت است

لزوم فرهنگ سازی حجاب در کشور/مداحی اهل بیت نوعی خدمت است

گرگان- استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه وضعیت حجاب باید در جامعه فرهنگ سازی شود، گفت: ما همواره تاکید می کنیم مداحی نوعی خدمت است که در کنارش باید مباحث زیادی آموخته شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسن علی خزائلی شامگاه چهارشنبه در مراسم آیین سوگواری وفات حضرت خدیجه (س) که با موضوع سبک زندگی و امر به معروف با حضور بانوان مداح اهل بیت در گرگان برگزار شد، گفت: خداوند در قرآن کریم به پیامبر(ص) می‌فرماید زمانی تو یتیم بودی و دست‌هایت خالی بود اما ما نواقص تو را برطرف کردیم، تو را همراهی کردیم، در جامعه به رشد و کمال رساندیم و از همه مهتر همسری به تو عطا کردیم که خدیجه کبری (س) نام دارد.

حجت الاسلام خزائلی افزود: خدیجه (س) یکی از بانوان نمونه اسلام و یکی از چهار بانویی است که بهشت مشتاق آنهاست.

وی تصریح کرد: اینکه می گویند از دامن زن مرد به معراج می‌رسد یعنی زن به جایگاهی می‌رسد که زمینه ساز برکات می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: ما به طلبه‌ها و مداحان می گوییم که مداحی شغل نیست بلکه وسیله خدمت است و ثانیاً در کنار آن مباحث زیادی باید آموخته شود.

خزائلی با بیان اینکه وضعیت حجاب باید در جامعه فرهنگ سازی شود، گفت: باید تحقیق شود که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است و باید در مشکلات سررشته را پیدا کنید.

وی افزود: مداح باید در درجه اول مبلغ دین باشد و بعد به امر به معروف ونهی از منکر بپردازد.

استاد حوزه علمیه قم استفاده از زبان نرم در هنگام امر به معروف و نهی از منکر را تأثیر گذار خواند و گفت: با زبان نرم و دوستانه تأثیر حرف خود را زیاد و ماندگار کنید.

کد مطلب 3687383

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