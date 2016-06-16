۱۵۸ هزار خودرو در ۶۲ روز تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ماههای فروردین و اردیبهشت امسال، تولید وانت به ۱۱ هزار و ۳۸۴ دستگاه، تولید کامیون به یک هزار و ۱۶۹ دستگاه؛ تولید اتوبوس به ۵۹ دستگاه و تولید مینی بوس به ۲۹ دستگاه رسیده است.

طی دو ماهه نخست امسال بیشترین آمار خودروهای سواری تولید شده شامل سمند به تعداد ۶۳ هزار و ۴۸۳ دستگاه، مونتاژ پراید (پراید و دوگانه سوز) ۲۵ هزار و ۱۶۴دستگاه؛ پژو ۴۰۵ به تعداد ۲۰ هزار و ۶۷۹دستگاه؛ پژو ۲۰۶ به تعداد ۱۷ هزار و ۲۱ دستگاه؛ پژو پارس به تعداد ۱۵ هزار و ۱۶۷ دستگاه؛ تیبا X۲۰۰به تعداد ۱۲ هزار و ۹۳ دستگاه گزارش شده است.

همچنین طی دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری MVMبه تعداد ۷ هزار و ۶۳۰ دستگاه؛ تندر ۹۰ به تعداد ۷ هزار و ۲۳ دستگاه؛ پراید نسیم و صبا به تعداد ۶ هزار و ۱۳۲ دستگاه؛ جک و لیفان به تعداد ۴ هزار و ۷ دستگاه؛ دنا به تعداد ۲ هزار و ۹۳۱ دستگاه؛ برلیانس به تعداد ۲ هزار و ۸۸۵ دستگاه؛ (ساندرو) B۹۰ به تعداد ۲ هزار و ۶۷۰ دستگاه تولید شده است.

در این مدت؛ رانا به تعداد یک هزارو ۸۷۵ دستگاه؛ سراتو به تعداد یک هزار و ۶۶۴ دستگاه؛ پارس تندر به تعداد یک هزار و ۵۱۳ دستگاه؛ تیبا X۲۰۰ دوگانه سوز به تعداد ۵۹۱ دستگاه؛ مزدا به تعداد ۴۳۰ دستگاه؛ هایما به تعداد ۳۰۱ دستگاه و تیبا X۱۰۰ به تعداد ۵۳ دستگاه تولید شده است.