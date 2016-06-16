۱۰۰۰ میلیارد تومان در میناب سرمایه گذاری خارجی می شود

ابوذر مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درسال اقتصاد مقاومتی باید همه تلاش کنند تا چرخه صنعت به گردش آید تا وضعیت کسب وکار بهبود بخشیده شود گفت: ما امسال یک ماموریت مهم و ویژه داریم که این ماموریت از جنبه شرعی و قانونی بسیار مهم است.

نخعی بیان داشت: یکی از هدفهای اقتصاد مقاومتی بهبود و ایجاد اشتغال در حوزه کسب و کار است که باید بتوانیم با در نظر گرفتن همه شاخص ها در شهرستان علاوه بر ایجاد شغل و رفع بیکاری چرخه صنعت شهرستان هم به گردش در آید.

فرماندار میناب با بیان این نکته که ما در کشور ۹.۵میلیون جوان دانشگاهی نیازمند به کار داریم گفت: از بین این افراد تعداد ۴.۵میلیون نفر در حال تدریس و بیش از ۵میلیون نفر هم در صف بدست آوردن شغل هستند که این وضعیت مناسبی برای کشور ما نیست.

نخعی عنوان کرد: اهمیت و جایگاه کارگروه اشتغال در هرشهرستان آنقدر بالا ست که باید بتوان با اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی نظام بیکاری را بهبود بخشید.

فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: معضل بیکاری امروزه در جامعه به یکی از مشکلات حل نشدنی در حال تبدبل است اما ما باید بتوانیم در این شهرستان با همفکری و هماهنگی همه دستگاه ها در حوزه های مختلف مشکل بیکاری این شهرستان را برطرف کنیم.

وی بیان داشت: شهرستان میناب را از هر زاویه که نگاه کنیم دارای قابلیت ها و ظرفیت هایی است که باید بتوان از این ظرفیت ها با استعداد یابی مناسب به درستی استفاده کرد.

نخعی با اشاره به آمادگی و حضور سرمایه گذاران خارجی در میناب گفت: سرمایه گذاران خارجی با درک صحیح از این قابلیت ها و استفاده از ظرفیتهای این شهرستان آماده سرمایه گذاری ۱۰۰۰میلیارد تومانی در این شهرستان هستند.

معاون استاندارهرمزگان گفت: ما باید بتوانیم بهتر از دیروز در حوزه اقتصاد مقاومتی حاضر باشیم و با استفاده درست از ظرفیتهای شهرستان علاوه بر کسب رتبه های اول استان به رتبه های کشوری هم دست یابیم.