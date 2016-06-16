کشته شدن ۷ نیروی امنیتی لیبی در نبرد با داعش در نزدیکی شهر «سِرت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، مرکز اطلاع رسانی عملیات «بنیان مرصوص» وابسته به نیروهای تحت امر دولت توافق ملی لیبی از کشته شدن ۷ نفر از نیروهای امنیتی این کشور در جنگ علیه تروریست های داعش خبر داد.

بر اساس این گزارش این مرکز رسانه ای در بیانیه ای اعلام کرد که ۷ نفر از نیروهای امنیتی لیبی در جریان درگیری با تروریست های تکفیری داعش جان خود را از دست داده اند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است که نیروهای امنیتی وابسته به دولت توافق ملی لیبی در نزدیکی دروازه ورودی غربی شهر سرت توسط عناصر تکفیری داعش کشته شده اند.

شایان ذکر است آمار نشان می دهد که در طول ۶ هفته درگیری نیروهای امنیتی لیبی با تروریست های داعش در لیبی، ۱۷۰ نفر از این نیروها که تحت امر دولت توافق ملی این کشور هستند، کشته شده اند. همچنین شماری ادوات و تجهیزات جنگی متعلق به نیروهای امنیتی لیبی نیز منهدم شده است.