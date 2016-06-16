روزهای بدون مصوبه شورا/ سنگ اندازی در مقابل نوسازی تاکسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد کمیسیون های شورای شهر تهران درخواست کرد هر چه زودتر تکلیف طرح ها و لوایحی که در کمیسیون هایشان معطل مانده است رامشخص کنند. در غیر این صورت هیئت رئیسه بر اساس اولویت ها این طرح و لوایح را در دستور کار صحن قرار می دهد . به نظر می رسد اعضای شورای شهر چندان این هشدار چمران را جدی نگرفته و شورا همچنان با تذکرهای طولانی مدت، دعوت از مهمانان ،گزارش عملکرد و ... وقت خود را پر می کند . طرح ها و لوایحی هم که در این مدت به صحن آورده شده بیشتر به کمیسیون های مربوطه برگشت خورده است .

اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در خصوص جلسات شورای شهر تهران که در این مدت بدون مصوبه در حال برگزاری است، گفت: نظر شخصی من این است که طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون‌ها در حال بررسی هستند فوریت نداشته و باید به صورت عادی بررسی شوند؛ بنابراین با سرعت در دستور جلسات شورا قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌آید باید طرح‌های یک فوریتی با سرعت بیشتری در دستور کار شورا قرار بگیرند.

شاکری با بیان اینکه دلیل دیگر عدم بررسی طرح‌ها و لوایح، بررسی دقیق آنها در کمیسیون‌ها است، گفت: برخی از این طرح‌ها و لوایح به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته و در جلسات کمیسیون‌ها به زوایای مختلف آنها پرداخته می‌شود؛ بنابراین ممکن است بررسی یک لایحه چند هفته زمان ببرد.

این عضو شورای شهر تهران، انجام وظایف نظارتی و پیگیری اجرای مصوبات شورا را از دیگر دلایل کاهش پرداختن به طرح‌ها و لوایح دانست و گفت: کثرت مصوبات نشانه فعالیت شورا نیست، بلکه ما باید وظایف نظارتی و بازرسی خودمان را نیز انجام دهیم.

این هفته بازنگری طرح جامع ترافیک پایتخت به اتمام رسید. بر اساس تصمیم گیری اولیه کمیته حمل و نقل شورا احداث خط LRTاز این طرح حدف شده است .

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در این رابطه گفت: ال آر تی وسیله حمل و نقلی تزئینی است که باید در مناطق گردشگری احداث شود.

احمد دنیامالی در خصوص حذف خط ال آر تی در بازنگری طرح جامع گفت: هنوز این لایحه در صحن به رای گذاشته نشده و تنها در کمیته حمل و نقل شورا بررسی و در خصوص آن رای‌گیری شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون عمران پیشنهادات خود را در خصوص این لایحه ارائه کرده است، گفت: در صورتی این لایحه نهایی خواهد شد که در صحن رای بیاورد و در شورای عالی ترافیک به تصویب برسد.

دنیامالی با تاکید بر اینکه ال آر تی یک وسیله حمل و نقلی انبوه‌بر نیست، تصریح کرد: نمی‌توان ال آر تی را یک وسیله حمل و نقلی اصلی به حساب آورد و پیشنهاد کمیسیون عمران این بود که ال آر تی در بافت‌های تاریخی گردشگری که مسافر اندکی وجود دارد احداث شود و در مسیرهای پرتردد مانند همت یا حکیم این خط حذف شود.

به گفته دنیامالی، دو دلیل اصلی حذف ال آر تی از مسیرهای پرترافیک، انبوه‌بر نبودن این مد حمل و نقلی و وجود پایه‌ها در کف خیابان‌هاست.

این هفته قیمت تاکسی های جدیدی که قرار است به دارندگان تاکسی های فرسوده داده شود افزایش پیدا کرد . ۱۷هزار تاکسی فرسوده در شهر تهران تردد می‌کنند. قرار بود سال گذشته نوسازی بیش از ۱۲هزار تاکسی فرسوده در تهران در دستور کار قرار گیرد و در ماه ابتدایی سال نزدیک به هزار تاکسی پیکان نوسازی شود، اما تاکنون تنها ۱۵ تاکسی نوسازی شده است.

سید جعفرتشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در این رابطه گفت: سال گذشته اعلام شد که تمامی تاکسی های فرسوده در طرح نوسازی ثبت نام کنند زیرا با آغاز تحویل تاکسی های جدید دیگر امکان تردد تاکسی های فرسوده در شهر وجود ندارد و از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر استارت نوسازی تاکسی ها خورده است و طی هفته گذشته ۱۵ تاکسی نوسازی شده و در صورت هماهنگی بیشتر میان بانک ها و خودروسازان این روند شتاب خوبی خواهد گرفت.

تشکری هاشمی با اشاره به اخباری در خصوص بررسی گران شدن خودرو در شورای رقابت گفت: این اخبار سبب شده برخی خودروسازان در تحویل تاکسی ها کمی تعلل کنند تا با نرخ های جدید تاکسی ها را تحویل دهند. امیدواریم با توجه به ثابت بودننرخ ارز و هزینه های تولید خودرو افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.

اما امیدواری معاون شهردا تهران چندان دوام نداشت. به گفته رانندگان تاکسی قیمت تاکسی های تحویلی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

این هفته محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اشاره به موضوع دستفروشی در مترو، گفت: دستفروشی در مترو یک پدیده شوم اجتماعی نیست و طبقه‌بندی پدیده‌های اجتماعی به عنوان یک پدیده خطرناک قلمداد نمی‌شود که اگر این‌گونه بود، قانونگذار برای آن قانونی وضع می‌کرد.

وی ادامه داد: اگر دستفروشی را یک وضعیت نامطلوب عنوان می‌کنند که باید با آن مقابله شود، چرا مدیریت شهری در این مورد دست تنهاست؟ چرا قانون ما را حمایت نمی‌کند؟ کدام مسئول یا نیروی مترو می‌تواند حتی دست دستفروشی را بگیرد و اجازه ورود آن را به مترو ندهد؟ اگر درگیری بین دستفروش و مسئولان ایستگاه و حتی مسئول انتظامات ایستگاه ایجاد شود، قانونگذار هیچ‌گونه حمایتی از برخوردکننده با دستفروش نمی‌کند.

احمدی بافنده با بیان اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس برای مقابله با دستفروشی ارائه کند، گفت: اگر این موضوع خلاف قانون شود و نهادهای مرتبط نیز به کمک شهرداری بیایند، می‌توان این موضوع را ساماندهی کرد. در حال حاضر ما تنها بر اساس بند ۳۳ قانون شهرداری‌ها می‌توانیم با سد معبر مقابله کنیم، اما امکان برخورد با فرد را نداریم؛ دستفروشی یک پدیده اجتماعی است که به خاطر ضعف قانون در حال رشد است.

در جلسه این هفته شورای شهر تهران پس از مدت ها که اعضای شورا در انتظار لایحه شهرداری در خصوص تفکیک وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری بودند طرح "الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه تفکیک ماموریت های فرهنگی ، هنری، اجتماعی ، ورزشی و تفریحی در شهرداری تهران" مورد بررسی قرار گرفت .

در جریان بررسی این طرح محسن پیرهادی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران،گفت: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از ابتدای تاسیس گسترده بوده اما معاونت اجتماعی به عنوان یک حوزه کوچک تشکیل شد، اما بعد از مدتی ساختارش به معاونت مبدل شد.

وی ادامه داد : مشکل ما در موازی کاری و تفکیک ماموریت ها نیست بلکه مشکل امروز ما تعصب در حفظ ساختارهاست .

عضو هیات رییسه شورا ،گفت : ما باید از فربه کردن و قدرتمند کردن ساختار ها بپرهیزیم و ابتدا باید بدانیم چه نیاز هایی برای تحقق اهدافمان در انجام ماموریت ها نیاز داریم بعد به ساختار ها بپردازیم.

مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران نیز افزود: همه اعضای شورا نسبت به فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرداری تهران دغدغه عمومی دارند.

وی افزود: ‌۳ سال است که بحث تفکیک وظایف سازمان فرهنگی و معاونت اجتماعی مطرح شده اما از مشکلات کاسته نشده است حتی شهردار تهران متعهد شدند این تفکیک را به سرانجام برسانند ولی هنوز میسر نشده است.

نائب رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داد: کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیون فرهنگی شورا، شهرداری، ایجاد شود تا درخصوص تفکیک وظایف به این دو سازمان به نتیجه قابل قبولی برسیم.

در ادامه علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ،اظهار داشت: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در حال فربه شدن است و افزودن به اختیارات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، یک اشتباه استراتژیک است، چراکه چندی پیش با لابی دوستان، فرمانداری به شورا نامه زده است که حق افزایش و تعیین نرخ مراکز فرهنگی و هنری را نداریم چراکه این سازمان مستقل است.

دبير در ادامه با اشاره به غائله شهرداری در موضوع خانه شهریاران جوان گفت: به شما قول می‌دهم سازمان فرهنگی هنری چندی دیگر از بدنه شهرداری جدا و مستقل می‌شود و مدیریتش از دستمان خارج مي‌شود و نباید به اختیارات این سازمان اضافه کنیم.

عبدالحسین مختاباد نیز در بررسی این طرح،گفت : کار فرهنگی را نمی‌توان در سازمان فرهنگی و هنری دنبال کرد، ۹۰ درصد بودجه سازمان صرف امور جاری می‌شود و نمی‌دانیم چرا پای سازمانی قسم می‌خوریم که حتما باید باشد.

وی ادامه داد : داستان مسائل فرهنگی در شهر تهران پیچیده است و کسی نمی‌داند این گره کور چگونه باز می‌شود. مشکل مسائل فرهنگی در تهران هر روز خود را نشان می‌دهد و این در حالی است که سالانه بودجه ی زیادی برای این سازمان در نظر گرفته می شود .

این هفته همچنین حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری میهمان شورای شهر تهران بود . او در این جلسه به خبرنگاران در خصوص پرونده هایی مشابه پرونده فاطمه 5 ساله که در بوستانی در منطقه 15 در پمب آب تکه تکه شده بود اشاره کرد و گفت :

پرونده‌های زیادی از این دست در حال بررسی است ،اتفاقاتی که در پارک‌ها برای کودکان می‌افتد و آسیب‌هایی که دیده‌اند در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستگاه قضایی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند تا زمانی که منجر به صدور حکم شود. اگر حکمی به عنوان مثال شبیه دیه صادر شود و دستگاه مربوطه نتواند این دیه را بپردازد، وزارت دادگستری از پول بیت‌المال دیه را می‌پردازد، ‌ همان‌طور که ما طی سال‌های گذشته صدها مورد دیه را پرداخت کرده‌ایم.

وی همچنین در مورد عدم اجرای قوانین باغات و عدم مصادره زمین قطع کنندگان درختان به نفع مردم گفت: قوانین اجرا نشده زیادی وجود دارد و قوه قضائیه نیز قبول دارد که حسابرسی به پرونده‌ها کند شده و این اشکال را قبول داریم و باید در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست کشور آسیب‌های زیادی دیده و متجاوزان و قانون شکنان سوء استفاده‌های زیادی داشته‌اند، گفت: پیشنهاد دادم که دادستان شهر تهران و رئیس دادگستری پایتخت به شورا دعوت شوند تا به صورت موردی موضوعات بررسی شود.

وی با بیان اینکه دولت سعی کرده جلوی تخریب باغات، تخریب فضای سبز و تغییر کاربری و ... را به شدت بگیرد، گفت: پرونده‌ها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده و این نشان می‌دهد که بصورت جدی توانسته‌ایم جلوی این تخلفات را بگیریم. هر چند که به اعضای شورا قول داده‌ام که با مسئولان عالی قضایی در خصوص این موضوعات صحبت کنم.

وی در ادامه با بیان اینکه پیگیر مشکلات محله شهرری و معادن شن و ماسه هستم گفت: در خصوص عدم اجرای احکام کمیسیون ماده ۷ و ۱۰۰ گلایه‌هایی داشته‌ایم و باید بگویم اجرای قانون دغدغه قوه قضائیه است و به شدت درگیر آن هستیم و اگر فرصتی است پیشنهاد می‌کنم دادستان تهران را دعوت کرد و به صورت موردی پرونده‌ها را پیگیری کنید.

وی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع این مالیات در برنامه ششم توسعه گفت: مالیات بر ارزش افزوده موضوع مهمی در تحقق درآمدهای پایدار است. اما دقت کنید که به خاطر نظام غلط اداری شاهد تکثر ثروت در برخی مراکز هستیم و در تهران با بیش از ۴۰ درصد گردش مالی و دریافت عوارض شاهد ثروت بزرگی هستیم. اما در برخی دیگر حتی شهرداری پول پرداخت دستمزد رفتگران را ندارد. و ما برای تحقق نظام عادلانه پرداخت تجمیع مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد دادیم تا شاهد افزایش رفاه، ثروت و امکانات در یک شهر نباشیم و عموم مردم رضایت‌شان کسب شود، اما بیایید منطقی فکر کنیم. پول تهران تنها در حریم این شهر خرج می‌شود و حتی نمی‌توانید برای ورامین و ... خرج کنیم. در حالی که همین کارگرانی که تهران را آباد کرده‌اند بخش زیادی از آنها از حومه تهران می‌آیند و تنها با پیگیری‌های انجام شده مترو پیرامونی سامان یافته است.

وی همچین یک پیشنهاد هم برای مدیریت شهری تهران داشت . پور محمدی گفت : به منظور ترویج، آموزش و پیگیری برخی مشکلات همچون سایر کشورها که کلینیک های حقوق شهروندی دارند، در کلانشهرهایی همچون تهران نیز این کلینیک ها راه اندازی شود.