۴ واحد اغذیه فروشی متخلف پلمب شد/عرضه قلیان به بانوان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حمید گرامی در حاشیه بازدید طرح تیم عالی نظارت بر امنیت مواد غذایی که با حضور کارشناسان اداره بهداشت، دامپزشکی و اداره نظارت بر اماکن اجرا شد، اظهار کرد: این طرح از سال ۹۳ آغاز و به صورت مستمر توسط دادستانی مرکز استان در حال انجام است و با متخلفین و برهم زنندگان امنیت غذایی شهروندان برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد.

وی اعلام کرد: در این بازدید مقادیر زیادی گوشت و مواد غذایی غیرقابل مصرف که در شرایط نامطلوب و نامتعارف فرآوری و نگهداری می شد، غیر قابل استفاده تشخیص داده وجمع آوری شد.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: یک واحد صنفی سفره خانه بدلیل عدم رعایت موازین شرعی، اخلاقی و داشتن ۵۰ کیلوگرم گوشت فاسد و غیرقابل مصرف پلمب شد.

گرامی ضمن هشدار به مراکز ارائه قلیان، تاکید کرد: ارائه قلیان به بانوان و افراد زیر ۱۸سال ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.