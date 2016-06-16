به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی شب گذشته در جمع سفرای کشورهای اسلامی ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان افزود: ماه رمضان ماهی است که مسلمان‌ها برای وحدت و نزدیکی افکار به یکدیگر تلاش می‌کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل کنونی جهان اسلام و دغدغه‌های آن برای امت اسلامی دردآور است، گفت: در دهه‌های اخیر سرعت ایجاد بحران‌های به وجود آمده در منطقه از سرعت رفع آنها بیشتر است و در هر ماه با بحران جدیدی در منطقه روبه‌رو می‌شویم.



لاریجانی ادامه داد: تلاش‌ها برای رفع این مشکلات کم خاصیت بوده و سرعت ایجاد و حل آن متفاوت است.



وی با بیان اینکه ناتوانی‌های موجود در منطقه برای حل بحران‌ها یا عواملی خارج از منطقه بر افزایش مشکلات افزوده‌اند، تصریح کرد: مشکلات و مسائل منطقه مستقیما از درون در حال افزایش است لذا باید بر این نکته تمرکز کرد که نفع ایجاد و ادامه این مشکلات نصیب چه کسانی می‌شود.



رئیس مجلس با اشاره به اینکه یکی از گروه‌هایی که از مشکلات منطقه نفع اصلی را می‌برد، صهیونیست‌ها هستند، افزود: اگر عملیات تروریستی و ایجاد تروریسم در منطقه را رصد کنیم شاهد رشد این گروهک‌ها از لحاظ کمی و کیفی خواهیم بود.



لاریجانی با اشاره به تشکیل گروهک‌های تروریستی در افغانستان و مسلح کردن آنها به تجهیزات روز تاکنون در سایر کشورها ادامه داد: کشورهایی در خارج از منطقه برای مبارزه با تروریست‌ها ائتلاف ایجاد می‌کنند و تبلیغات زیادی در این زمینه انجام می‌دهند اما باید دید که ریشه ایجاد تروریست‌ها در کجا پیدا می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفتار تروریست‌ها در منطقه جهشی است، تصریح کرد: اگر همین رفتار و مسلک سیاسی و امنیتی در منطقه ادامه پیدا کند با رشد و گسترش تروریسم مواجه خواهیم بود و شاید اقدامات غربی‌ها به ازدیاد جریان‌های تروریستی کمک می‌کند.



لاریجانی با اشاره به ایجاد اختلافات فرقه ای در میان مسلمانان و دامن زدن برخی کشورهای اسلامی به این اختلافات افزود: در گذشته اختلافات فرقه‌ای به شدت حال حاضر نبود و اختلافات تنها در بین نحله‌های فکری خلاصه می‌شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی کشورها از ایجاد اختلافات میان شیعه و سنی اهداف دیگری را دنبال می‌کنند، ادامه داد: شرایط منطقه برای مسلمان‌ها حساس است و کشورهای اسلامی نباید به دنبال رقابت‌های کودکانه در منطقه باشند.



وی با بیان اینکه استفاده ابزاری از تروریسم‌ اشتباهی راهبردی است، تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید راهبرد وحدت‌گرایانه را دنبال کنند و از ایجاد مسائل و اختلافات فرقه‌ای بپرهیزند.



لاریجانی با بیان اینکه تفکر و راهبرد جمهوری اسلامی ایران ایجاد وحدت و اخوت اسلامی است، افزود: مجلس ایران از هر تلاشی که به وحدت مسلمانان و پیروزی کشور فلسطین منجر شود حمایت می‌کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری برای تقویت ارتباطات سیاسی بین ملل اسلامی تصریح کرد: درهای پارلمان جمهوری اسلامی ایران به روی تمام کشورهای اسلامی گشوده است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و معاونت بین‌الملل مجلس شورای اسلامی از آمادگی های لازم برای همکاری با کشورها و سفرای کشورهای اسلامی برای حل مسائل جهان اسلام و کمک به مردم فلسطین برخوردار هستند.