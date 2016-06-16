به گزارش خبرنگار مهر، عظیم سرداری صبح پنج شنبه در جلسه تشریح سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیج در اردبیل تصریح کرد: بسیج با اعزام کاروان‌های مختلف به دنبال محرومیت‌زدایی و حمایت اقشار آسیب‌پذیر است.

وی با اشاره به فعال‌سازی ظرفیت تولید داخلی اضافه کرد: در واقع محرومیت‌زدایی با هدف رونق بخشیدن به تولید داخلی در دستور کار بسیج سازندگی است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان با تأکید به ضرورت توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تکیه‌بر تولید داخل، کارآفرینی و قطع وابستگی را تأکید دارد.

سرداری تأکید کرد: به همین منظور فعال کردن واحدهای تولیدی خرد در مناطق محروم مورد حمایت قرار گرفته و تسهیلات اقتصاد مقاومتی برای این واحدها اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تسهیلات اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: هر طرح با نزدیک به ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات مورد حمایت قرار می‌گیرد.

مسئولی بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان با تأکید به اینکه در پی ایجاد واحد تولیدی باید برای فروش محصولات برنامه‌ریزی کرد، افزود: حتی ایجاد تعاونی فروش نیز مورد حمایت قرار گرفته و روند اداری آن تسریع می‌شود.

به گفته سرداری لازم است با هدف قوانین دست و پاگیر، مصرف کالای داخلی، به کار گیری تمامی توان و ظرفیت زمینه کارگاه‌های کوچک تولیدی فعال شده و زمینه اشتغال و درآمدزایی تسهیل شود.