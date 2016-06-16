نامه ۲۶ نماينده مجلس برای پيگيری وضعيت «پديده» و «ميزان»

جواد كريمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهيه دو نامه درخصوص وضعيت مطالبات مردم از موسسه منحله ميزان و شركت پديده شانديز اظهار كرد: بنده دو نامه در خصوص وضعيت پرداخت مطالبات مردم از سوی موسسه منحله ميزان و شركت پديده شانديز تهيه كرده‌ام كه به امضا ۲۶ نفر از نمايندگان سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی رسيده است.

وی ادامه داد: نامه اول خطاب به علی طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارایی درباره روند پرداخت مطالبات مردم از موسسه منحله ميزان است كه هم‌اكنون بانك صادرات اين وظيفه را برعهده گرفته است و در اين نامه به وزير اقتصاد تأكيد شده است كه بانك صادرات بايد با جديت و سرعت بيشتری نسبت به پرداخت مطالبات مردم اقدام كند.

نماينده مردم مشهد در مجلس افزود: نامه ديگر، خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور است كه صرفا به موضوع پديده شانديز و وضعيت فعلی اين شركت مربوط می‌شود.

كريمی قدوسی با اشاره به ضرورت پرداخت مطالبات مردم از سوی اين شركت گفت: در اين نامه نيز تأكيد شده است كه با وجود گذشت زمان طولانی از سرمايه‌گذاری مردم در اين شركت و مشكلات عديده سهامداران، وضعيت پرداخت مطالبات مردم بايد با جديت و سرعت بيشتری پيگيری و انجام شود.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوی تأكيد كرد: وظيفه نمايندگان مردم است كه اين دو موضوع اساسی‌ را با جديت پيگيری كنند زيرا مسئله حق مردم مطرح است.

وی با بيان اينكه شركت پديده با توجه به تشكيل هيئت مديره جديد بايد هرچه سريع‌تر نسبت به پرداخت مطالبات مردم اقدام كند، اظهار كرد: ميزان نيز مدت زيادی است توسط بانك صادرات تحويل گرفته شده اما هنوز به تعهدات عمل نشده است.