نخستین خانه هلال روستایی در گلستان افتتاح شد

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح اولین خانه هلال روستایی استان گلستان در روستای خواجه نفس شهرستان گمیشان اظهار کرد: این خانه روستایی با هدف بهره مندی و مشارکت همه افراد روستا برای فعالیت در جمعیت هلال احمر به منظور حمایت از زندگی آحاد مردم روستا، سازماندهی اعضا و شرایط سخت و بحرانی با حضور فرماندار گمیشان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و تعدادی از مسئولان شهرستانی افتتاح شد.

احمدی افزود: این خانه هلال روستایی بدون نیروی رسمی هلال احمر و کارمند جمعیت و فقط و فقط با مشارکت اعضای داوطلب و خیرین اداره می شود.



وی تصریح کرد: در خانه هلال زمینه حضور و مشارکت واقعی و موثر اقشار جامعه در فعالیت های امدادی و بشر دوستانه و ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه با ایجاد ساختارهای داوطلب محور فراهم شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر از افتتاح ساختمان اداری جمعیت هلال احمر گمیشان نیز خبرداد و گفت: این ساختمان با متراژ ۵۱۴ متر و ارزش ۱۳۰ میلیون تومان باهمت مجمع خیرین شهرستان گمیشان افتتاح شد.