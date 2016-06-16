به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «أنور قرقاش» وزیر خارجه یمن در سخنانی اعلام کرد که مأموریت نیروهای نظامی این کشور در یمن به اتمام رسیده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص ضمن اعلام عقب نشینی نیروهای نظامی امارات از یمن، تأکید کرد: عملیات نظامی نیروهای اماراتی در یمن دیگر به پایان رسیده است.

وزیر خارجه امارات همچنین اظهار داشت: با وجود عقب نشینی نیروهای امارات از یمن، ما همچنان تحولات سیاسی را به دقت دنبال خواهیم کرد.

از سوی دیگر، «محمد بن زاید» ولیعهد امارات ضمن تأیید خبر عقب نشینی نیروهای این کشور از یمن، اظهار داشت: بخش کوچکی از نیروهای اماراتی در برخی مناطق از یمن باقی خواهند ماند.

گفتنی است، از زمان آغاز تجاوز نظامی رژیم سعودی به یمن از حدود ۱۵ ماه پیش با مشارکت برخی کشورهای دیگر، امارات نقش فعالی در عملیات «طوفان قاطعیت» ایفا کرده است.

جنگنده ها و نیروهای پیاده نظام این کشور طی ۱۵ ماه گذشته دوشادوش سعودیها جنایت های هولناکی علیه مردم بی دفاع یمن مرتکب شده اند.