تنها ۲۳ درصد از اراضی کشاورزی لرستان آبی است

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای ۲۰ طرح کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: تا پایان سال ۹۵ با ساخت شش ایستگاه پمپاژ سه هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی استان به زمین های آبی تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها ۲۳ درصد از ۷۸۰ هزار هکتار زمین زراعی موجود در لرستان آبی است، گفت: یکی از برنامه های جهادکشاورزی لرستان برای تحقق اقتصاد مقاومتی رساندن اراضی آبی استان به میانگین کشوری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از اجرای ۱۴ طرح در بخش کشاورزی برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و افزود: عملیات اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به تفکیک شهرستان ها آماده شده و به همه شهرستان ها ابلاغ شده است.

بازدار با اشاره به اینکه مهمترین برنامه سازمان جهادکشاورزی استفاده از ظرفیت های موجود استان در بخش کشاورزی است بیان داشت: در سطح استان بحث بهره وری از عوامل تولید، افزایش تولید شیر، تولید گوشت قرمز و مرغ، زاد آوری و تولید در واحدهای پرواربندی و توسعه گلخانه ها در سطح استان جزء اولویت های ما در بخش کشاورزی است.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال ۹۵ بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اعتبارات ملی و استانی در بخش کشاورزی به استان تخصیص داده شود.