شاخص های امنیتی در مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی مازندران، رشد شاخص‌های اجتماعی و امنیتی را در استان بالا و مطلوب دانست وبا اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی به برکت نیروهای مسلح به جزیره امن در منطقه تبدیل‌شده است گفت: شاخص‌های امنیتی مازندران نیز مطلوب است.

استاندار مازندران با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته از سوی ناجا برای ارتقای شاخص‌های امنیتی و اجتماعی در استان گفت: خوشبختانه انسجام و همدلی خوبی بین دستگاه‌های مختلف در استان وجود دارد.

فلاح جلودار ادامه داد: در حوزه طرح‌های دریا در سه سال گذشته با طرح‌های انجام‌شده شاهد کاهش ۶۳ درصدی غریق بوده‌ایم.

در این مراسم از تلاش‌های مسعود جعفری نسب تقدیر و سردار سیدمحمود میرفیضی به‌عنوان فرمانده انتظامی مازندران معرفی شد.