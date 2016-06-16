شاخص های امنیتی در مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی مازندران، رشد شاخصهای اجتماعی و امنیتی را در استان بالا و مطلوب دانست وبا اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی به برکت نیروهای مسلح به جزیره امن در منطقه تبدیلشده است گفت: شاخصهای امنیتی مازندران نیز مطلوب است.
استاندار مازندران با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته از سوی ناجا برای ارتقای شاخصهای امنیتی و اجتماعی در استان گفت: خوشبختانه انسجام و همدلی خوبی بین دستگاههای مختلف در استان وجود دارد.
فلاح جلودار ادامه داد: در حوزه طرحهای دریا در سه سال گذشته با طرحهای انجامشده شاهد کاهش ۶۳ درصدی غریق بودهایم.
در این مراسم از تلاشهای مسعود جعفری نسب تقدیر و سردار سیدمحمود میرفیضی بهعنوان فرمانده انتظامی مازندران معرفی شد.
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