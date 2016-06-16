خشم کنگره آمریکا از توافق بین ایران و شرکت «بوئینگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، توافق تاریخی میان ایران و شرکت هواپیما سازی بوئینگ برای خرید یکصد فروند هواپیمای مسافربری که روز گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی کشورمان اعلام شد، منجر به برانگیخته شدن احساسات ضد ایرانی برخی از اعضای کنگره آمریکا شد.

بر اساس این گزارش، سناتور «پیتر جی. روسکام» در واکنش به شنیدن این خبر که در آمریکا نیز توسط بیانیه ای رسمی از سوی شرکت بوئینگ اعلام شد، گفت: اگر بگوئیم که نگران امنیت ملی (خود) هستیم، کتمان حقیقت نیست.

وی افزود: بوئینگ و جمهوری اسلامی باید بدانند که کنگره آمریکا نگاه خوبی نسبت به هرگونه قراردادی که سلامت و امنیت مردم آمریکا را به خطر بیندازد نخواهد داشت.

این در حالیست که طبق مفاد قرارداد امضا شده میان ایران و قدرت های بزرگ، موسوم به برجام، یکی از شروط کشورمان برای پذیرش برجام برداشته شدن تحریم های مربوط به فروش هواپیمای مسافربری ار سوی آمریکا به ایران بوده است.

گفتنی است، در صورت نهایی شدن توافق میان شرکت بوئینگ و کشورمان، این نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی است که یک شرکت آمریکایی قرارداد فروش هواپیما با ایران امضا می کند.