آغاز رايزنی با نمايندگان تهران در باره مسائل و مشكلات پايتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقّاني با اعلام اين که کميسيون مشترک مجمع نمايندگان تهران در مجلس نهم و شوراي شهر، خروجي لازم را نداشت، گفت: اصولاً نمايندگان تهران در دوره قبل، اعتقاد چندانی به نقش شورا و در نتیجه، ميل و رغبتي به تأثيرگذاري این نهاد نداشتند در صورتي که شورا به عنوان يک نهاد محلي، کمک بزرگي براي قواي سه گانه و نهادهاي دولتي محسوب مي‌شود.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: واقعيت اين است که مجلس نهم، نه تنها تعامل مناسبی با شوراي اسلامي شهر تهران برقرار نکرد، بلکه در مورد جايگاه شوراها کم لطفي هم کرد تا آنجا که نسبت به کاهش تعداد اعضاي شوراها اقدام کرد.

وي با اشاره به اين که با تعدادي از نمايندگان تهران در مجلس دهم درباره مسائل و مشکلات تهران به صورت جداگانه صحبت کرده ایم، اظهار کرد: منتظر هستيم تا کميسيون هاي تخصصي مجلس به طور کامل شکل بگيرند تا بتوانيم با کميسيون هايي که به صورت مستقيم و غير مستقيم با مديريت شهري مرتبط هستند، ارتباط و تعامل برقرار کنيم.

حقاني در خصوص مهم ترين اولويت هاي پايتخت گفت: توسعه حمل و نقل عمومي با محوريت مترو، تأمين منابع درامدي و اعتبارات مورد نیاز شهر تهران در برنامه ششم توسعه و مسأله حاشيه نشيني و کنترل آن، سه اولويت تهران است و در جلساتي که با مجمع نمايندگان تهران در مجلس دهم خواهيم داشت، این موضوعات را به صورت ويژه مطرح نموده و مورد پيگيري قرار خواهيم داد.

رييس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران در پايان با تأکيد بر اين که کانديداهاي شوراي شهر بايد بر اساس تخصص، تأييد صلاحيت شوند و اين موضوع يکي از مطالبات ما از مجلس دهم است، خاطرنشان کرد: همچنين از نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داريم تا موضوع کاهش تعداد نمایندگان مردم در شوراهاي شهر که با کم لطفي مجلس نهم اتفاق افتاد را مورد بازنگري قرار دهند.