اعزام ۳۵۶ نفر از بانوان مبلغه به مناطق تبلیغی استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تبلیغات اسلامی همدان، حجت‌الاسلام علی دشتکی بابیان اینکه در ماه رمضان امسال با برنامه ریزی های انجام شده، تلاش مجموعه تبلیغات اسلامی استان پوشش تبلیغی حداکثر مناطق شهری و روستایی بود، گفت: با حضور ۱۵۵۰ مبلغ و مبلغه از حوزه های علمیه استان و اعزامی از قم، ۲۱۰۰ مرکز تبلیغی در مناطق مختلف استان تحت پوشش برنامه های تبلیغی ماه رمضان قرارگرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به اینکه ۳۵۶ نفر از اعزامی های امسال را بانوان مبلغه تشکیل می دهند، افزود: حضور فعال بانوان در عرصه تبلیغ دین مبین اسلام و ارتباط گیری بسیار خوب آنها با بانوان به خصوص جوانان باعث موفقیت بیش از پیش آنها در امر مهم ترویج فرهنگ و معارف اسلامی و انتقال ارزشهای دینی و الهی شده است.

وی توجه ویژه به قرآن کریم و همگانی کردن تلاوت و تدبر در آیات نورانی و نجات بخش کلام الهی، ترویج سبک زندگی اسلامی با الهام از آیات و روایات و زندگانی بزرگان دینی و تبیین منویات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت مسئولیت پذیری همگانی در این مهم را از اولویت های تبلیغی برشمرد.

حجت الاسلام دشتکی افزود: برگزاری جلسات تفسیر و دعوت از مبلغین شاخص و برگزاری جلسات و مراسم سخنرانی ویژه از دیگر برنامه های این اداره کل در امور تبلیغی ماه رمضان است.