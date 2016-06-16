مجید عباسزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بوکس از جمله رشتههایی است که از پیشینه قابل توجهی در قم برخوردار است اما کمتر دیده میشود و تلاش ما بر احیای این رشته در قم و معرفی قهرمانان بیشتر است.
وی افزود: در حال حاضر در رده سنی بزرگسالان، یک بوکسور باتجربه و در عین حال جوان به نام «محمد مردی» داریم که گزینه حضور در بازیهای آسیایی جاکارتای اندونزی به شمار میرود و علاوه بر مردی و چند بوکسور بزرگسال، در ردههای سنی دیگر نیز ورزشکاران مستعدی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی در قم داریم.
رئیس هیئت بوکس قم گفت: در حال حاضر ۴۰۰ بوکسور در قم در این رشته به صورت سازمان یافته مشغول به فعالیت هستند اما ظرفیت و جذابیت بوکس این نوید را میدهد که بتوانیم این رشته را هر چه بیشتر به مردم بشناسانیم.
عباس زاده بیان داشت: خوشبختانه در اردوی تیمهای ملی پایه از قم، بوکسور دعوت شده داریم و این ظرفیت در بوکس قم برای معرفی قهرمان به تیمهای ملی تقویت شده است، بنابراین محمد مردی تنها داشته بوکس قم نیست.
وی عنوان کرد: در بوکس قم ۸ مربی دارای مدرک رسمی فعالیت میکنند اما توسعه برنامههای آموزشی ما با توسعه باشگاههای بوکس نسبت مستقیم دارد و با رایزنیهایی که صورت گرفته، مقرر شده از ابتدای تابستان امسال، یک باشگاه مجهز و تخصصی بوکس در شهرک پردیسان قم راه اندازی شود.
رئیس هیئت بوکس استان قم تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان، قرار است در ایام ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقات انتخابی برای حضور در مسابقات بوکس قهرمانی کشور برگزار کنیم و برای رده سنی جوانان، در همین ایام یک دوره مسابقات تدارکاتی با تیم منتخب بوکس استان همدان پیش بینی شده است.
رئیس هیئت بوکس قم در گفتگو با مهر:
۴۰۰ بوکسور سازمان یافته در قم فعالیت میکنند
قم - رئیس هیئت بوکس استان قم گفت: ۴۰۰ بوکسور سازمان یافته در قم فعالیت میکنند اما تلاش ما بر احیای هر چه بیشتر این رشته در استان قم است.
مجید عباسزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بوکس از جمله رشتههایی است که از پیشینه قابل توجهی در قم برخوردار است اما کمتر دیده میشود و تلاش ما بر احیای این رشته در قم و معرفی قهرمانان بیشتر است.
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