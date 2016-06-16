مجید عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بوکس از جمله رشته‌هایی است که از پیشینه قابل توجهی در قم برخوردار است اما کمتر دیده می‌شود و تلاش ما بر احیای این رشته در قم و معرفی قهرمانان بیشتر است.



وی افزود: در حال حاضر در رده سنی بزرگسالان، یک بوکسور باتجربه و در عین حال جوان به نام «محمد مردی» داریم که گزینه حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتای اندونزی به شمار می‌رود و علاوه بر مردی و چند بوکسور بزرگسال، در رده‌های سنی دیگر نیز ورزشکاران مستعدی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی در قم داریم.



رئیس هیئت بوکس قم گفت: در حال حاضر ۴۰۰ بوکسور در قم در این رشته به صورت سازمان یافته مشغول به فعالیت هستند اما ظرفیت و جذابیت بوکس این نوید را می‌دهد که بتوانیم این رشته را هر چه بیشتر به مردم بشناسانیم.



عباس زاده بیان داشت: خوشبختانه در اردوی تیم‌های ملی پایه از قم، بوکسور دعوت شده داریم و این ظرفیت در بوکس قم برای معرفی قهرمان به تیم‌های ملی تقویت شده است، بنابراین محمد مردی تنها داشته بوکس قم نیست.



وی عنوان کرد: در بوکس قم ۸ مربی دارای مدرک رسمی فعالیت می‌کنند اما توسعه برنامه‌های آموزشی ما با توسعه باشگاه‌های بوکس نسبت مستقیم دارد و با رایزنی‌هایی که صورت گرفته، مقرر شده از ابتدای تابستان امسال، یک باشگاه مجهز و تخصصی بوکس در شهرک پردیسان قم راه اندازی شود.



رئیس هیئت بوکس استان قم تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان، قرار است در ایام ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقات انتخابی برای حضور در مسابقات بوکس قهرمانی کشور برگزار کنیم و برای رده سنی جوانان، در همین ایام یک دوره مسابقات تدارکاتی با تیم منتخب بوکس استان همدان پیش بینی شده است.