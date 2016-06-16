به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین نمایشگاه لباس مدارس؛ نسرین اقدم از مدیران با سابقهی مدارس و از فعالان عرصه پوشاک دانشآموزی درباره مهمترین ویژگیهای لباس فرم مدارس، گفت: مهمترین ویژگیهای لباس فرم مدارس این است که زمانیکه دانشآموز لباس فرم خود را میپوشد در آن راحت بوده و مهمتر اینکه دانشآموز از پوشیدن لباس فرم مدرسه لذت ببرد.
اقدم درباره اهمیت و تاثیر لباس مناسب مدرسه بر شخصیت دانشآموزان و تاکید بر ضرورت پوشش یکسان آنها، افزود: لباس فرم مناسب دانشآموزان تاثیر بسزایی در قانونپذیری، تبعیتپذیری و اجتماعی شدن آنها دارد و مهمتر اینکه بچهها از طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف، سادگی و برابری را درک میکنند.
او همچنین درباره مشکلاتی که مدارس برای انتخاب لیاس مدارس با آن روبهرو هستند، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که اکثر مدارس برای تهیه لباس فرم با آن روبهرو هستند محدودیت پارچههایی است که توسط طراحان و تولیدکنندگان به مدارس پیشنهاد میشود. حتی پارچههایی که از سوی معتمدترین افرادی که طرحها و تولیداتشان را در زمینه تهیه لباس فرم به مدارس پیشنهاد میکنند نیز، هم از نظر جنس و هم از نظر رنگ متنوع نیستند و تعدادشان بسیار محدود است. و همین مسئله کار انتخاب را برای مسئولان مدارس کمی سخت میکند.
این مدیر مدرسه باسابقه که بیش از ۳۰ سال است در آموزش و پرورش مشغول به خدمت است، درباره تاثیر برگزاری نمایشگاه پوشاک مدارس، نیز با بیان اینکه نمایشگاه پوشاک مدارس در صورتیکه بر اساس اهداف اعلام شده برگزار شود مسلما خالی از فایده نخواهد بود، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه در صورتی میتواند تاثیر مثبتی از جهات مختلف بر پوشاک مدارس بگذارد که لباسها بر اساس ارزشهای دینی و ملی کشورمان طرحهایی شده باشد و دیگر اینکه لباسها و طرحهایی که قرار است در این نمایشگاه عرضه شود هم از جنس و هم از نظر طراحی، جدید و متنوع باشد.
او همچنین تصریح کرد: ضمن اینکه حضور و استفاده از کارشناسان و طراحان با تجربه و حرفهای در این نمایشگاه میتواند در جلب نظر مسئولان مدارس، اولیاء و از همه مهمتر خود دانشآموزان بسیار تاثیرگذار باشد.
نسرین اقدم ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این نمایشگاه بتواند تحولی ساختاری در پوشاک مدارس به وجود بیاورد، خاطر نشان کرد: در صورتیکه آنچه در نمایشگاه قرار است عرضه شود، هم از نظر جنس، هم از طراحی و هم از نظر قیمت متنوع و مناسب باشد مطمئنا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
نخستین نمایشگاه پوشاک مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش و کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از روز ۲۹ تیرماه لغایت ۱ مردادماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران - بوستان گفتگو برگزار میشود. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.
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