به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري دهمين دوسالانه عكس ايران اعلام كرد در فاصله يكماهه 16 مهر تا 16 آبان كه دهمين دوسالانه عكس ايران برگزار مي شود، در تهران و تعدادي از شهرستان ها برنامه هاي متنوع و جديدي در تاريخ عكاسي معاصر ايران در قالب "ماه هنر عكاسي ايران" اجرا خواهد شد.

نمايشگاه منتخب آثار دهمين دوسالانه عكس ايران در هشت بخش به عنوان اصلي ترين برنامه ماه هنر عكاسي ايران در تمامي روزهاي اين ماه برگزار مي شود. پيشنهاد اوليه ماه هنر عكاسي ايران از مجتبي آقايي دبير دهمين دوسالانه بوده و اجراي برنامه هاي آن نيز بر عهده اوست.

بخش نمايشگاهي دهمين دوسالانه عكس ايران هم در همين زمان در مجموعه نگارخانه هاي موسسه فرهنگي هنري صبا وابسته به فرهنگستان هنر ميزبان علاقمندان خواهد بود. در پانزدهمين روز اين نمايشگاه يكماهه مراسم معرفي آثار برگزيده و اعطا جوايز برگزار مي شود.