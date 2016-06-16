به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس دهم در هفته آینده که چهارمین هفته کاری این دوره مجلس شورای اسلامی است، در صحن علنی میزبان سه نفر دیگر از اعضای دولت خواهند بود تا در ادامه گزارش‌های هیأت دولت به مجلس در دو هفته اخیر، گزارش حوزه‌های کاری خود را به بهارستان ارائه دهند.

در این هفته سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در صحن علنی مجلس به ارائه گزارش وضعیت بهداشت و درمان، بیمه‌های تکمیلی و اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.

همچنین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با حضور در صحن علنی مجلس عملکرد این ستاد و چالش‌ها و پیشنهادهای موجود را ارائه می‌دهد.

در ادامه جلسات علنی هفته آینده، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش برنامه ششم توسعه و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی را به اطلاع نمایندگان مجلس دهم می‌رسانند.

در نهایت سید محمود علوی وزیر اطلاعات با حضور در صحن علنی مجلس، گزارش وضعیت امنیتی کشور، چالش‌ها و پیشنهادات و ارتباط امنیت با اقتصاد مقاومتی را به نمایندگان مردم ارائه می‌دهند.