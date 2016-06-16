بازار برنج در مازندران باثبات شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدر پور پیش از ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ کشاورزی رکن اقتصاد مقاومتی افزود: کنترل بازار و واردات سبب شده تا امروز کشاورز دغدغه فروش محصولات را نداشته باشد و بازار برنج باثبات شده است.
حیدرپور با تقدیر از تلاش دستگاههای مختلف برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز گفت: روند ساختوسازهای غیرمجاز در استان طی دو سال اخیر کنترلشده است زیرا اراضی کشاورزی قابلجایگزینی نیست و باید حفظشده و از تبدیل و ساختوساز آن جلوگیری شود.
وی با تبریک هفته جهاد کشاورزی گفت: همه قشرهای مختلف جامعه باید تشریکمساعی داشته و برای سازندگی میهن تلاش کنند و با شکلگیری جهاد سازندگی برای آبادی روستاها و آباد کردن مناطق محروم تلاش شده است.
وی بابیان اینکه جهاد سازندگی در دوران جنگ تحمیلی نیز نقشآفرینی خوبی داشته است یادآور شد: جهاد سازندگی ۱۳۰۰ کیلومتر از راه روستایی استان را آسفالت کرد و به بیش از دو هزار روستا نیز برقرسانی کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بابیان اینکه در سال گذشته مرغ وارد میکردیم گفت: سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار تن مرغ و تخممرغ از کشور صادرشده است.
وی با اشاره بهفرمان مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد اساسی دولت بوده و ستاد فرماندهی آن تشکیلشده است زیرا با اقتصاد مقاومتی میتوانیم روی پای خود محکم بایستیم.
حیدر پور افزود: در دو سال گذشته بهرغم مناسب نبودن شرایط مالی خوب در کشور، بخش کشاورزی ۱۵.۵ درصد رشد تولیدات داشته و واردات گندم نیز از شش میلیون تن به صفر رسیده است.
وی گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از کارشناسان بهعنوان ناظران در مراکز جهاد کشاورزی در دهستانهای استان مشغول فعالیت شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به فعالیت ۶۸ مرکز خدمات کشاورزی در استان، تأمین خودرو برای این مراکز را لازم برشمرد.
نظر شما