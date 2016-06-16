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۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

شهردار شیراز:

خیرین در بخش های فرهنگی مشارکت بیشتری داشته باشند

خیرین در بخش های فرهنگی مشارکت بیشتری داشته باشند

شیراز _ شهردار شیراز خواستار حضور و فعالیت بیشتر خیرین در مباحث فرهنگی جامعه شد.

علیرضا پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زمینه سازی های فرهنگی در توسعه جامعه تاثیر گذار است، گفت: متاسفانه امروز اگر شاهد برخی از رفتارها در سطح شهر هستیم به دلیل کم توجه ای به مباحث فرهنگی است که در این مسیر باید بیش از گذشته توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: تمام مشکل ترافیک در خیابانهای شهر به دلیل عمرانی نیست بلکه باید فرهنگ ترافیکی نیز رعایت و مورد توجه قرار گیرد.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه خوشبختانه شیراز و استان فارس در موضوع خیرین همواره دارای جایگاه مهمی در کشور است، گفت: همواره شاهد موفقیت های خیرین در بحث های مختلفی از جمله سلامت، مسکن و... هستیم.

پاک فطرت تاکید کرد: طی چند مدت گذشته فعالیت های خیرین در امور فرهنگی و شهری نیز افزایش داشته که به طور حتم در توسعه و موفقیت جامعه بسیار تاثیر گذار است.

کد مطلب 3687576

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