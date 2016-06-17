مشکلات هنرمندان صنایع دستی بررسی شد/تشکیل خانه نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های صنایع دستیف همچنین هنرمندان پیشکسوت طی جلسه‌ای در سازمان میراث فرهنگی حاضر شدند و به طرح مشکلات و مسایل خود با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداختند.

نخستین چیزی که در این جلسه مطرح شد، بیمه بود. چراکه یکی از دغدغه‌های جدی هنرمندان صنایع دستی، بحث بیمه آنها است؛ کمترین امکانی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند در اختیار هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی قرار دهد.

با این حال از شهریور ۹۳ تاکنون هنرمندان و صنعتگرانی که به معاونت صنایع دستی مراجعه کرده‌اند تا از حداقل حقوق خود که همان بیمه است، بهره‌مند شوند، از این خدمات بهره‌مند نشده‌اند. جز این، بیمه تعدادی از هنرمندان عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی به دلیل آنچه «منسوخ شدن هنرشان» عنوان شده، قطع شده است.

مسعود سلطانی‌فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری، سال ۱۳۹۴ در جمع معدودی از خبرنگاران که همزمان با روز جهانی صنایع دستی به سالن خلیج فارس نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران رفته بودند گفت: ما با وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی تعامل برقرار کرده‌ایم تا هنرمندانی که موفق به دریافت کارت از معاونت صنایع دستی شده‌اند و فعالیت مستمر در این زمینه دارند بیمه شوند. صنعتگرانی هم که بیمه‌شان، قطع شده از نیمه دوم سال جاری، دوباره بیمه می‌شوند.

معاون رییس جمهور در پاسخ به این‌که وضعیت مستمری هنرمندان صنایع دستی چه می‌شود گفت:با رفع مشکل بیمه، وضعیت مستمری هنرمندان هم اصلاح می‌شود و به سامان می‌رسد اما یک سال از آن زمان گذشته و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. در جلسه اخیر با هنرمندان هم هیچ حرف تازه‌ای از جانب رئیس سازمان مطرح نشد. تنها گفته سلطانی‌فر در این زمینه این بود که خطاب به بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی گفت چرا از مسئول بیمه سازمان تامین اجتماعی نمی‌خواهید تا به این جلسات بیاید و پاسخگوی هنرمندان باشد؟!

یکی دیگر از مواردی که در این جلسه به آن پرداخته شد، بحث نساجی سنتی بود. بهمن نامورمطلق، سال ۱۳۹۴ را سال نساجی نامگذاری کرده و گفته بود: در گذشته کشور ما از پایگاه های مهم و اصلی نساجی در دنیا بوده است اما متاسفانه در حال حاضر جایگاه رضایت بخشی در این حوزه نداریم که باید در هر دو زمینه تولید و صادرات مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور برای راه اندازی و فعال شدن نساجی کشور امسال را سال نساجی نامگذاری کردیم.

در جلسه اخیر هم شرکت‌کنندگان بر اهمیت نساجی تاکید کردند و از رئیس سازمان میراث فرهنگی خواستند تا فضایی را به این هنر و آموزش و ترویج آن اختصاص دهد. سلطانی‌فر هم وعده کرد که ما تحقیقات لازم را انجام می‌دهیم و اگر این امکان وجود داشته باشد و ما مکانی داشته باشیم آن را به خانه نساجی تبدیل می‌کنیم.

در این جلسه همچنین به فروشگاه‌های اینترنتی صنایع دستی توجه شد و این که تعداد این سایت‌ها در دو سال گذشته از ۲ به ۲۲۰ رسیده است و همین مساله نشان‌دهنده گرایش به این نوع فروش و استقبال از آن است. از این‌رو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی بر آن است تا به فروش آنلاین توجه ویژه‌ای داشته باشد.

شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و چگونگی حضور در آن یکی دیگر از مواردی بود که در جلسه هنرمندان و انجمن‌های صنایع دستی با ریاست سازمان میراث فرهنگی به آن اشاره شد. این بار هم سلطانی‌فر، حرف‌های گذشته خود را تکرار کرد و گفت: کسانی باید در این نمایشگاه شرکت کنند که خودشان بتوانند اعتبار آن را تامین کنند. ممکن است ما بتوانیم کمکی در این زمینه کنیم اما سیاست ما به این شکل نیست که پول غرفه، غذا و هتل بدهیم تا عده ای اجناس خودشان را بفروشند و در جیب شان بگذارند.

همچنین در این جلسه به نمایشگاه‌های خارجی هم پرداخته شد. به گفته سلطانی‌فر، هدف از شرکت در این نمایشگاه‌ها، بازاریابی و شناخت مخاطب و گرفتن سفارش است و هنرمندی که نتواند ۵ یا ۶ میلیون تومان برای شرکت در یک نمایشگاه خارجی هزینه کند، تولیدکننده موفقی نیست.

همچنین در این جلسه، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی به هنرمندان وعده داد که با هواپیمایی کشور به توافق خواهند رسید تا تخفیفی برای ارسال بسته‌های صنایع دستی برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی در نظر گرفته شود.