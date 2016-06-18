توسعه مشارکت پایدار و داوطلبانه شهروندان اولویت شهرداری همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم الوندی صبح شنبه در آیین معارفه چهارمین مدیر اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در منطقه ۳ شهرداری همدان گفت: مدیر اجتماعی، فرهنگی و گردشگری، پل ارتباطی بین مردم و منطقه و نیز مردم و مدیریت شهری است.

الوندی با بیان اینکه دستورالعمل تهیه شده در خصوص تشکیل و ایجاد مدیریت اجتماعی دستورالعملی جامع و همه جانبه نگر است، افزود: برنامه ریزی ها به گونه ای است که هرگونه تصمیمی که در مدیریت شهری اتخاذ می شود به نفع شهروندان رقم بخورد.

حضور شهروندان در فرایند تصمیم سازی دارای اهمیت است

وی با بیان اینکه حضور شهروندان در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی محله ای دارای اهمیت بسیاری است، گفت: مدیریت اجتماعی زمینه ساز پیشبرد اهداف اجتماعی-فرهنگی مدیریت شهری و توسعه پایدار محله با ترویج سبک زندگی ایرانی –اسلامی است.

مدیر منطقه ۳ شهرداری همدان اظهار داشت: با توجه به حاشینه نشینی و محرومیت در منطقه ۳ شهر همدان انتظار می رود مدیریت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در این منطقه نقش خوبی ایفا کند.

الوندی تلاش برای جلب مشاركت فعال و منسجم مردم در اداره شهر را به‌عنوان هدف مجموعه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: مدیریت محلات باید با بهره گیری از خرد جمعی و توانایی های فکری و مشورتی افراد به آسیب شناسی مشکلات و همچنین نیازهای هر محله بپردازد.

جلب مشارکت شهروندان با ابزارهای آموزش و فرهنگ

مدیر امور فرهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز چهارمین مدیر اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در منطقه سه معارفه می شود، گفت: باید ازابزار فرهنگ و آموزش در راستای جلب مشارکت شهروندان به منظور حل مسائل و مشکلات منطقه استفاده کرد.

سعید ترکمان با بیان اینکه این منطقه از لحاظ بافت فیزیکی و جمعیتی که برخوردار است مشکلات و مسائل خاص خود را دارد، عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مناطق توانمندسازی در منطقه ۳ شهر همدان قرار دارد باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه کرد.

وی حضورمدیریت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در این منطقه را باعث افزایش هم افزایی و کمک کار شهرداری منطقه دانست.

افزایش مشارکت شهروندان باایجاد مدیریت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه منطقه ۳ شهر همدان مسائل و دغدغه های خاص خود را دارد، گفت: اهداف منطقه در بخش آموزش شهروندی و مسائل مختلف شهری چون عمرانی، اجتماعی و فرهنگی با ایجاد مدیریت اجتماعی محقق خواهد شد.

روح الله وجدی اظهار داشت: در شهرهای بزرگ رویکرد شهرداری ها به سمت و سوی مسائل اجتماعی و فرهنگی است و انتظار می رود با ایجاد مدیریت اجتماعی مشارکت شهروندان در مسائل شهری و مدیرت شهری افزایش یابد.

مدیر اجتماعی، فرهنگی و گردشگری منطقه سه شهرداری نیز در این جلسه گفت: کارهای بزرگ و اثرگذار باید زیربنای فرهنگی داشته باشد.

سید حامد حسینی عنوان کرد: با مشارکت و هم اندیشی شهروندان در مسائل مختلفی که امروزه گریبانگیر شهرداری هاست بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.