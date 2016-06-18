کاهش ۳۵ درصدی تلفات تصادفات درون شهری همدان

سرهنگ علی فکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ روند تلفات تصادفات درون‌شهری همدان رو به کاهش بوده است، گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده ۱۲۵ نفر در سال۹۰ در تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند و در سال ۹۱ نیز ۹۷ نفر در این تصادفات کشته شده اند.

رئیس پلیس راهور استان همدان آمار کشته شدگان سال ۹۲ را ۹۸ نفر و سال ۹۳ را ۸۹ نفر عنوان کرد و گف: در سال گذشته ۷۹ نفر در تصادفات درون شهری همدان جان خود را از دست داده اند.

وی همچنین به آمار تلفات درون‌شهری از ابتدای فروردین تا ۲۳ خرداد سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۵ درصدی تلفات ثبت شده است.

سرهنگ فکری در خصوص تصادفات درون‌شهری منجر به جرح نیز گفت: امسال ۶۰۹ نفر نیز در تصادفات درون شهری همدان مجروح شده اند که آمار از کاهش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر می دهد.

رئیس پلیس راهور استان همدان به شناسایی نقاط حادثه‌خیز درون‌شهری همدان اشاره و عنوان کرد: برای رفع نقاط حادثه خیز دستگاه های مسئول باید همکاری لازم را داشته باشند.