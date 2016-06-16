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۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

نماینده مردم کوهدشت در مجلس:

پتروشیمی شهرستان کوهدشت یک طرح تثبیت شده و قطعی است

پتروشیمی شهرستان کوهدشت یک طرح تثبیت شده و قطعی است

کوهدشت - نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: پتروشیمی شهرستان کوهدشت یک طرح تثبیت شده و قطعی است.

الهیار ملکشاهی در حاشیه مراسم معارفه فرماندار کوهدشت درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات در دستور کار برای رشد و توسعه شهرستان کوهدشت اظهار داشت: در بحث پتروشیمی کوهدشت پیشرفت های خوبی به عمل آمده است.

وی ادامه داد: پتروشیمی شهرستان کوهدشت یک طرح تثبیت شده و قطعی است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه سد معشوره و اهمیت این پروژه اظهار داشت: سعی بر این است اقداماتی در راستای راه اندازی سد معشوره انجام شود.

ملکشاهی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از مشکلات این پروژه رفع شده است.

وی گفت: علاوه بر تکمیل بیمارستان موجود کوهدشت، پیگیر یک بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی برای کوهدشت و یک بیمارستان ۵۰ تخت خوابی برای رومشکان هستیم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دور دهم مجلس تازه در حال شروع شدن است و در این راستا برنامه های مختلفی را برای اجرا مدنظر داریم.

ملکشاهی همچنین در ادامه سخنان خود انتصاب فرماندار جدید کوهدشت را یک اتفاق خوب قلمداد کرد و گفت: فرماندار جدید کسی است که حدود ۱۵ فرمانداری را درکارنامه خود دارد و از وزیر کشور تشکر می کنم که به همت وی این انتصاب صورت گرفت.

کد مطلب 3687604

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    نظرات

    • پیمان گراوند ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
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      امیدوارم سد معشوره و پتروشیمی کوهدشت هرچه زودتر تحقق یابد تا بله بخشی از مشکلات بیکاری جوانان در شهر زیبای کوهدشت حل شود.

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