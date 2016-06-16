توده ریز گردها زنجان را در سیطره خود می گیرد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود توده ریز گردها به آسمان استان زنجان خبر داد و افزود: از ساعت ۱۲ ظهر امروز توده ریز گردها وارد استان زنجان شده و هوای نقاط مختلف این زنجان را ناسالم برای افراد حساس کرده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در استان زنجان ۸۸PM است.

رئیس اداره محیط‌ زیست شهرستان زنجان گفت: این توده ریزگردها که از کشور عراق وارد استان شده تا روز شنبه مهمان استان زنجان است.

اسدی تأکید کرد: در حال حاضر به بیماران خاص که مشکل ریوی و قلبی دارند و زنان باردار و سالمندان توصیه می‌شود حتی‌المقدور در بیرون از خانه به مدت طولانی تردد نکنند.

وی افزود: با پیش‌بینی هواشناسی با بارش باران میزان غلظت این ریز گردها هم کاهش می‌یابد.

رئیس اداره محیط‌ زیست شهرستان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریز گرد داشتیم و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس ازجمله بیماران، کودکان وزنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

اسدی بابیان اینکه بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است، افزود: بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است.

وی تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان است.