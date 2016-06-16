انجمن خیرین کتابخانه ساز تا ۱۰ روز آینده در قروه تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر ظهر امروز چنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه اظهار داشت: راه اندازی و تشکیل خیرین کتابخانه ساز یکی از اولویت های اصلی در شهرستان قروه است و باید این مهم هر چه سریعتر عملیاتی شود.

وی با اشاره به اهمیت کتابخوانی و مطالعه در سطح جامعه، گفت: نهادینه کردن فرهنگ حمایت از کتابخانه های عمومی که نقش مهمی در ارتقای سطح بصیرت و آگاهی جامعه دارد بسیار مهم و ضروری است.

فرماندار شهرستان قروه با اشاره به نتایج شکل گیری انجمن خیرین کتابخانه ساز در این شهرستان، افزود: جلب مشارکت و بهره گیری از کمک های خیرین در راستای ساخت و توسعه کتابخانه های عمومی، کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری کتابخانه های عمومی و مساعدت و همکاری در اداره کتابخانه های عمومی و مشارکت فکری و فرهنگی در راستای بهره برداری بهینه و ترویج مطالعه مفید می تواند برخی از اهداف باشد.

سپهر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیشتر شهرداری ها به اجرای قانون شد و گفت: بر اساس قانون، شهرداری ها موظفند نیم درصد از درآمدهای خود را هر ماه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کنند و بی توجهی به این مهم پذیرفتنی نیست.

وی عنوان کرد: اجرای قانون لازم اجراست و شهرداری های که در این زمینه کم کاری کرده اند و نسبت به اجرای قانون نیم درصد بی توجه بوده اند بازخواست می شوند.

وی از توسعه فرهنگی به عنوان زیربنای توسعه در بخش های دیگر نام برد و گفت: توجه به بخش فرهنگ ضروری است زیرا در صورت عدم توجه به این بخش نمی توانیم برنامه های خود را در سایر بخش ها نیز به درستی اجرا کنیم.

سپهر در پایان با اشاره به اجرای برنامه های مختلف در کتابخانه های عمومی، اضافه کرد: این برنامه ها در راستای ارتقای شاخص های کتاب خوانی است و همه باید از این نهاد فرهنگی که به منظور افزایش سطح آگاهی و بصیرت عمومی تلاش می کند حمایت کنیم.