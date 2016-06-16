کشاورزی مبتنی بر دانش؛ توسعه این بخش را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر پنجشنبه در بازدید از مزرعه نمونه تولید گندم، ذرت و چغندر قند و پسته درشهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: کشاورزانی که در تولید محصول از دانش و روشهای نوین استفاده می کنند تولید بهتر و مطلوب تری خواهند داشت.
وی افزود: تنها راه ارتقاء محصولات کشاورزی؛ استفاده از تکنولوژی نوین در امر تولید محصول است.
مزرعه آقای نورایی فر به وسعت ۱۰۰۰ هکتار است که در آن گندم، ذرت، چغندر قند و پسته کشت شده و بصورت کاملا مکانیزه کشت این محصولات انجام می شود.
همچنین برای اولین بار در این مزرعه؛ محصول گندم به روش زیر سطحی در سطح ۸۵ هکتار اجرا شده است.
نظر شما