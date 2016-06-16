کشاورزی مبتنی بر دانش؛ توسعه این بخش را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر پنجشنبه در بازدید از مزرعه نمونه تولید گندم، ذرت و چغندر قند و پسته درشهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: کشاورزانی که در تولید محصول از دانش و روشهای نوین استفاده می کنند تولید بهتر و مطلوب تری خواهند داشت.

وی افزود: تنها راه ارتقاء محصولات کشاورزی؛ استفاده از تکنولوژی نوین در امر تولید محصول است.

مزرعه آقای نورایی فر به وسعت ۱۰۰۰ هکتار است که در آن گندم، ذرت، چغندر قند و پسته کشت شده و بصورت کاملا مکانیزه کشت این محصولات انجام می شود.

همچنین برای اولین بار در این مزرعه؛ محصول گندم به روش زیر سطحی در سطح ۸۵ هکتار اجرا شده است.