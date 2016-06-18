پروانه احداث ۳۵ هکتار گلخانه در نهاوند صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد باقری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از گلخانه های نهاوند درجمع خبرنگاران گفت: طی شش ماه گذشته از ۴۵ هکتار گلخانه‌ای که در استان همدان پروانه احداث دریافت کرده‌اند ۳۵ هکتار آن مربوط به شهرستان نهاوند بوده و نهاوند در این زمینه تاکنون رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی بااشاره به اینکه در هفته جهاد کشاورزی گلخانه‌ای به مساحت ۷ هزار و ۷۴۱ مترمربع بااعتبار ۷ هزار و ۷۹۶ میلیون ریال در روستای «گردیان» نهاوند کلنگ زنی شد، افزود: این گلخانه در زمینه تولید سبزی و صیفی‌جات فعالیت خواهد داشت و ظرفیت اسمی آن ۲۷۰ تن در هر دوره برداشت است و توانایی ایجاد شغل برای ۷ نفر را دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند دیگر بحث استراتژیک در خصوص کشاورزی کشور و شهرستان را تولید دانه روغن کلزا عنوان کرد و گفت: ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است و همین امر موجب ایجاد رکود و خروج ارز از کشور می‌شود.

باقری عنوان کرد: شهرستان نهاوند موقعیتی بسیار مناسب در راستای پرورش این دانه روغنی دارد و کشاورزان باید تجدیدنظری در خصوص تغییر الگوی کاشت خود داشته باشند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند گفت: در سال زارعی جاری سطح زیر کشت کلزا در شهرستان نهاوند ۱۵۰ هکتار است که پیش‌بینی می‌شود در زمان برداشت ۴۰۰ تن دانه روغنی تحویل کارخانه روغن نهاوند شود.

وی تأمین بذر مناسب و یارانه دار و تهیه ادوات کاشت و برداشت کلزا را از دیگر خدمات و سیاست‌های حمایتی جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: در همین راستا حق بیمه مربوط به کشت کلزا در سال زراعی ۹۶-۹۵ رایگان است و حتی مبلغی تحت عنوان کمک‌هزینه برداشت و حمل محصول به کشاورزان پرداخت می‌شود.