سوء مصرف مواد مخدر جان ۱۶ نفر درکهگیلویه و بویراحمد را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عین‌الله دهراب‌پور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری کمیته‌های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: گرایش به مصرف مواد مخدر در میان جوانان معضلی است که نیازمند برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب است.

وی بیان کرد: ایجاد مراکز ترک اعیاد یکی از راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در استان است که در راستای این امر ۷۳ مرکز ترک اعتیاد در استان دایر شده است.

دهراب پور تصریح کرد: از این تعداد مرکز ترک اعتیاد، ۴۴ مرکز در راستای درمان سوء مصرف مواد با دارو فعالیت می کنند.

وی افزود: ۲۳ کمپ و مرکز اقامتی، سه مرکز دی آی سی و سه مرکز بیماری‌های روانی نیز در این راستا در استان فعال هستند.

دهراب پور اظهار داشت: این مراکز توسط دانشگاه و سازمان بهزیستی نظارت می شوند.

وی افزود: با نظارت بر این مراکز، سه مرکز ترک اعتیاد در استان تعطیل شدند.