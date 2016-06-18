انحلال تیم پاس به معنای مرگ بخشی از میراث فوتبال ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پاس، عبدالحمید رمضانی با اشاره به شایعات ادغام دو تیم شهرداری و پاس همدان اظهار داشت: مسئولان شهرداری قطعاً با درک مکتب با ارزش پاس و اینکه انحلال این تیم صرفاً ضرر رساندن به فوتبال همدان خواهد بود، با این پیشنهاد حتی اگر که شایعه نباشد، مخالفت خواهند کرد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه آیا می‌شود به بهانه عدم مرمت، آرامگاه تاریخی بوعلی سینا را رها کرد تا نابود شود، گفت: پاس مکتب ۶۰ ساله در فوتبال ایران دارد و افتخارات و پیشکسوتان بزرگی میراث این تیم هستند.

رمضانی عنوان کرد: به‌جای این طرح خام و غیراصولی آیا بهتر نیست برنامه‌ منسجم و بلندمدت را تدوین کرد تا بتوان با تلاش دلسوزان فوتبال استان همدان بار دیگر پاس را به‌جایگاه اصلی خود بازگرداند.

وی بابیان اینکه بالا و پایین شدن در فوتبال امری طبیعی است و می‌توان با برنامه‌ریزی و تلاش دوچندان شاهد بازپس‌گیری جایگاه واقعی تیم پاس بود، بیان کرد: به‌عنوان مدیرعامل باشگاه پاس با طرح ادغام این تیم با شهرداری مخالف هستم چراکه جوانان مستعد فوتبال این شهر پاس را مسیری برای پیشرفت خود می‌دانند و باید توجه داشت که هرچه تعداد تیم‌های حرفه‌ای یک استان بیشتر شود قطعاً پیشرفت حاصل خواهد شد.

رمضانی عنوان کرد: فرصت برای جبران و بازگشت پاس به‌روزهای اوج وجود دارد و پاس می‌تواند شروع دوباره در فوتبال ایران داشته باشد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان تاکید کرد: انحلال پاس منجر به افت ورزش همدان، تأثیرات منفی در رشته فوتبال و آسیب رساندن به فوتبالیست‌های همدانی می‌شود.