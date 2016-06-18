به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا صبح شنبه در حاشیه بازدید چند طرح کشاورزی در نهاوند با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در تحقق اقتصاد مقاومتی تکلیف را برای کارگزاران نظام مشخص کرده است، گفت: تقویت و توسعه بنگاه‌های تولیدی زودبازده ازجمله راهبردهای اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود است.

وی با بیان اینکه باید برای هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تلاش کرد، گفت: یکی از مصادیق بنگاه‌های کوچک و زودبازده، گلخانه‌های کشت محصولات جالیزی است که متأسفانه مغفول مانده است.

وی ادامه داد: این محصولات با توجه به قابلیت صادرات می‌تواند برای شهرستان مفید واقع شود و ارزش‌افزوده برای شهرستان به ارمغان آورد.

بهرام نیا با تاکید بر لزوم نوسازی و تعویض شبکه‌های آب‌رسانی کشاورزی شهرستان و رفع مشکلات کشاورزان نهاوندی گفت: متأسفانه از مشکلات داخلی کشور برخی مربوط به تحریم‌ها بوده که کسی منکر آن نیست اما بخشی دیگر مربوط به بی توجهی ادارات و دستگاه‌های دولتی است که باید در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی این مسائل کنار گذاشته شود و با نگاه به درون و بهره بری حداکثری ازآنچه موجود است به مردم و نظام خدمت کنیم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از پیگیری نوسازی شبکه‌های آب‌رسانی و حل مشکلات کشاورزان نهاوند خبر داد و گفت: برنامه ریزی ها در این راستا قوت گرفته است.

وی بروکراسی‌های موجود را مانعی بر سر راه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید در راستای حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد توسعه اقتصادی پایدار در کشور و به‌تبع آن شهرستان نهاوند بدون هیچ‌گونه فوت وقت با حذف بروکراسی‌های اضافی موجود با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان همکاری داشته باشند.