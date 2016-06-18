افزایش آگاهی اجتماعی ارتقای امنیت را بدنبال دارد

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای افزایش مشارکت شهروندان در تولید و حفظ امنیت باید به آنها اطلاعات و آگاهی داد تا نگرش صحیحی از این حوزه در جامعه شکل بگیرد.

وی در این باره توضیح داد: آموزش های مربوط به ارتقای کمی و کیفی امنیت باید به قدری ساده سازی شود که برای عموم مردم قابل فهم و اجرا باشد و بتوانند آن آموزش ها را به راحتی به خانواده و اطرافیان خود منتقل کنند.

وی افزود: آشنایی مردم با فناوری های نوین مربوط به افزایش امنیت چه از لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری مخصوصاً برای دستگاه ها، نهادها، صاحبان صنایع و کسبه نقش زیادی در حفظ امنیت اماکن عمومی و خصوصی دارد.

سردار کامرانی صالح در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل با مقوله پیشگیری ارتباط تنگاتنگی دارد و فقط محدود به حوزه های دفاعی و نظامی نمی شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کشور ما در معرض بحران های ظبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره قرار دارد تدابیر مربوط به مواجهه با این بحران ها باید از قبل اندیشیده و در قالب مانورهای مختلف در جامعه آموزش های لازم داده شود تا از بروز خسارات مادی و معنوی تا جایی که ممکن است جلوگیری شود.

وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، گفت: برای انجام فعالیت ها بکارگیری افراد خلاق و نخبگان برای کاهش هزینه ها، هم افزایی دستگاه ها و نهادها در برنامه ریزی های بهتر و کارآمدتر و پرهیز از موازی کاری ضروری است تا بیشترین بازدهی را از اقدامات خود بگیریم.

رئیس پلیس البرز بیان کرد: برگزاری کارگاه های کوتاه مدت در زمینه آموزش های مربوط به پدافند غیرعامل و استفاده از اساتید و کارشناسان کار آزموده می تواند باعث افزایش آگاهی های عمومی در این حوزه حساس و مهم شود.

سردار کامرانی صالح در پایان گفت: به هر میزانی که در توانمند سازی و اجرایی کردن اصول پدافند غیر عامل تلاش داشته باشیم به همان میزان شاهد کاهش هزینه های مادی و معنوی در عرصه های دیگر و مرتبط با افزایش توان و اقتدار کشور خواهیم بود.