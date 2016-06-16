به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری بعد از ظهر پنج‌شنبه در جلسه مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مسیرهای اصلی توسعه استان جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی قرار داده شده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات بخش دولتی لازم است جهت اجرای پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های قبلی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: بر همین اساس طرح‌های پیش امکان‌سنجی(PFC) در گستره استان تهیه شده و به زودی در اختیار سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

مظفری با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذار از یک سو و نگه داشت آن از سوی دیگر مورد تأکید است، متذکر شد: به منظور نگه داشت سرمایه‌گذار مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی تأکید کرد: این مرکز مشکلات و موانع جذب سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد و با تسهیل آن در واقع روند سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌سازد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در عین حال به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: از جمله مهم‌ترین مشکلات احصا شده، نقدینگی، بدهی به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی است.

به گفته مظفری حل این مشکلات در واقع شامل ۸۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی است و مرکز مشاوره به تجربه ثابت کرده است که می‌تواند موانع فعالیت سرمایه‌گذار را اصلاح کند.