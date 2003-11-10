وزارت كشور به برگزاري تجمع آرام براي سالگرد شهادت ادواردو مجوز نداد

به گزارش خبرگزاري مهر وزارت كشور به برگزاري تجمع آرام دانشجويان به مناسبت سالگرد شهادت ادواردو در برابر سفارت ايتاليا نداد .

به گفته دبير كل انجمن اسلامي فارغ التحصيلان ايتاليا ، هدف از برگزاري اين تجمع ، اعتراض به سانسور شديد خبري در رسانه هاي ايتاليا در مورد مسلمان بودن ادواردو و چگونگي به شهادت رسيدن او بود ، اما مسئولان وزارت كشور سفر قريب الوقوع دكتر حسن روحاني به ايتاليا و رياست ايتاليا بر اتحاديه اروپا را بهانه مخالفت با اين تجمع قرار داده اند . اين در حالي است كه دولت ايتاليا در طول سفر رئيس جمهور كشورمان به ايتاليا به گروههاي مخالف اجازه تظاهرات عليه ايران را داد و نيز اجازه داد تا سلمان رشدي به طور همزمان وارد ايتاليا شود با توجه به اينكه آقاي خاتمي در آن زمان رئيس سازمان كنفرانس اسلامي نيز بود. حال معلوم نيست كه چرا تجمع آرام براي دفاع از حقوق مسلمانان بخشي از حقوق يك جامعه مدني نيست .