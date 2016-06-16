دامغان رتبه نخست اهدای مستمر خون در کشور را دارد

صدیقه مسعودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تعداد اهدا کنندگان خون دامغان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ از افزایش ۴.۵ درصدی برخوردار بود، بیان داشت: در نیمه دوم سال ۹۴ هیچ آزمایش مثبتی در زمینه بیماری هپاتیت بی، سی و اچ آی وی از اهدا کنندگان خون دامغانی مشاهده نشده و این شهرستان از نظر صفتی و امنیت خون سالم وضعیت مناسبی دارد.

وی افزود: در سال گذشته ۹ هزار و ۹۸۲ نفر مرد و ۶۲۰ نفر زن به پایگاه انتقال خون دامغان مراجعه داشتند و در سه ماهه نخست سال جاری نیز تاکنون یک هزارو ۶۳۷ نفر مرد و ۸۷نفر بانوی دامغانی خون اهدا کرده اند.

رئیس انتقال خون دامغان با بیان اینکه در بحث اهداء خون توسط بانوان دامغانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، شاهد رشدی۱۰درصدی بودیم، گفت: تمامی خون های اهدایی شهروندان به استان تهران ارسال می شود چرا که سمنان، استان پایلوت تامین خون پایتخت است.

مسعودیان، افزود: از مردم دامغان همچون گذشته تقاضا داریم در بحث اهداء خون از یکدیگر سبقت بگیرند و این حرکت خیر و خداپسندانه را بهتر از گذشته ترویج دهند.