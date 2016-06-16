خطر نابودی کشاورزی گیلان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در مراسم تجلیل از ۳۰ کشاورز نمونه صومعه سرایی که عصر پنج شنبه در کانون شهید بهشتی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در هفته گذشته در مجلس چندین نطق در زمینه حمایت از کشاورز و کشاورزی ایراد کرده ام.

وی با اشاره به اینکه حضور در یک کمیسیون به خصوص، اهمیت چندانی ندارد، افزود: اگر نماینده از وضعیت بخش های مختلف شهر خود اطلاع کافی کسب کند، می تواند در مجلس به عنوان یک صاحب نظر حضور یابد.

روند منفی و وجود چالش در بخش کشاورزی استان های شمالی

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود در کمیسیون اقتصاد، گفت: کشاورزی نیز یکی از زیر مجموعه های کمیسیون اقتصاد را تشکیل داده و احساس می شود در این کمیسیون بهتر می توان مشکلات مردم به ویژه در بخش کشاورزی را پیگیری کرد.

وی به روند منفی و وجود چالش در خصوص محصولات کشاورزی در استان های شمالی اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از فقیرترین قشر جامعه کشاورزان هستند و این درحالی است که زحمتکش ترین قشر جامعه نیز کشاورز است.

دلخوش با بیان اینکه میانگین سطح زیرکشت برنج ۰.۷ هکتار است، تصریح کرد: با توجه به حجم زیاد هزینه و تلاشی که کشاورز انجام می دهد، نمی تواند با این میزان زندگی خود را اداره کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه به رغم همه تلاش های انجام شده بهبودی در حوزه جنگل و منابع مشاهده نمی شود، اظهار کرد: متاسفانه این وضعیت در خصوص توتون و دخانیات وجود داشته و این دو بخش به سمت نابودی می روند.

خطر نابودی در کمین بخش کشاورزی

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش ابریشم و کاشت درخت توت سطح زیر کشت در این چندسال اخیر از ۱۲ هزار هکتار به چهار هزار هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز باید مسئولان بخش کشاورزی در استان های شمالی به سمت راه اندازی صنایع تبدیلی - تکمیلی و صنعت گردشگری حرکت کنند، گفت: متاسفانه اگه وضع به همین منوال پیش رود دیگر در چندین سال بعد در استان گیلان کشاورز به معنای واقعی وجود نخواهد داشت.

دلخوش در ادامه به ورود بیش از ۲۰ گروه سرمایه گذار در چند ماه گذشته به شهرستان صومعه سرا اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه جذب سرمایه گذار باید منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همکاری و تعامل لازم را با دستگاه های اجرایی انجام دهند.

به گفته این مسئول باید به سمتی حرکت کنیم که از ظرفیت و پتانسیل منابع طبیعی و گردشگری استان برای حل مشکلات مردم استفاده شود.

وی در ادامه هشدار داد: در چند سال آینده شاهد این خواهیم بود که کشاورزی و تولید برنج و سایر محصولات این بخش به شغل دوم مردم تبدیل شده و بخش کشاورزی با خطر نابودی مواجه شود.

قانون نویسی درست تنها راه حل رفع مشکلات موجود

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تنها چیزی که در کشور می تواند به این بخش کمک کرده و از نابودی بسیاری از صنایع جلوگیری به عمل آورد قانون نویسی صحیح است.

وی در بخش دیگری از سخنان خودبا اشاره به اجرای برخی از پروژه های راکد در چند سال گذشته به ویژه در شهرستان صومعه سرا، گفت: پنج سال پیش مجوز اجرای ۱۱ سد لاستیکی برای استان گیلان گرفته شده بود که متاسفانه در این چند سال هیچ حرکتی صورت نگرفته ولی خوشبختانه توانستیم چند پروژه به ویژه احداث دو سد لاستیگی یکی بر روی رودخانه پلنگ ور و دیگر در منطقه تولمات را اجرایی کنیم.

به گفته این مسئول یکی از ویژگی های سد لاستیکی تأمین آب کشاورزی بوده که به صورت دائمی مشکل آب کشاورزی را حل شود.

وی از روسای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صومعه سرا درخواست کرد اگر طرحی وجود دارد که بتوان از زمین های کشاورزی مردم به درستی استفاده و بهره آن به خود کشاورز برسد آن را ارائه دهند تا پیگیری های لازم انجام شود.

دلخوش با اشاره به روند موجود در بخش کشاورزی، افزود: متاسفانه طی کردن این روند کشاورزی را بهبود نخواهد داد.

وی با بیان اینکه طی دو ماه گذشته ۲۲ روستا آسفالت شده است، گفت: امیدواریم این میزان تا پایان فصل تابستان به ۵۰ روستا برسد.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۹ پروژه ورزشی نیمه تمام در چند سال گفت: خاطرنشان کرد: مراحل تکمیل این سالن های ورزشی در حال اجرا بوده و طی هفته آینده دو سالن ورزشی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا شهرستان را از این حالت بن بست خارج کنیم، افزود: با اجرای این طرح اقتصاد شهرستان رونق یابد.

دلخوش در ادامه به تجهیز مجدد کارگاه ساخت کمربندی کلاشم به صومعه سرا که در سال های گذشته ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی چهار سال گذشته راکد مانده بود اشاره و اظهار کرد: اجرای این طرح ها می تواند شهرستان را از بن بست خارج و موجب ترغیب گردشگران به حضور در این شهرستان شود.

در پایان مراسم از ۳۰ کشاورز نمونه صومعه سرایی تقدیر و تجلیل شد.