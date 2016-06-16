به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی ظهر پنجشنبه در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی دانشگاه های استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: از مجموع ۸۱ مرکز آموزش عالی استان مرکزی، ۱۵ مرکز دولتی، ۱۳ مرکز پیام نور، ۲۳ مرکز علمی کاربردی، ۱۹واحد دانشگاهی آزاد اسلامی و ۱۱مرکز غیردولتی فعال هستند.

وی افزود: از مجموع دانشجویان این استان ۴۱درصد دانشجویان دختر و ۵۹ درصد را دانشجویان پسر تشکیل می دهند و همچنین ۵۷ درصد دانشجویان بومی و ۴۳ درصد نیز غیربومی هستند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی بیان داشت: از کل دانشجویان استان، ۲۰درصد در دانشگاه های دولتی، ۱۸درصد در مراکز پیام نور، ۱۱ درصد در مراکز علمی کاربردی، ۴۵ درصد در دانشگاه آزاد اسلامی و ۱۱درصد نیز در مراکز غیردولتی به تحصیل مشغول هستند.

فتح آبادی تصریح کرد: از سال ۹۴ به بعد طبق آمار به دست آمده نسبت به سال های گذشته دانشجویان استان 20درصد کاهش یافته و این استان هم اکنون از نظر تعداد دانشجو رتبه سیزدهم کشور را در اختیار دارد.

وی با اشاره به اینکه هفت درصد کل جمعیت استان مرکزی دانشجو هستند، اظهار داشت: شش هزار و ۴۹۶ استاد دانشگاه، تعلیم این دانشجویان را برعهده دارند که از این رقم ۲۶درصد عضو هیات علمی و ۷۴ درصد نیز اساتید غیرهیات علمی هستند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی تعداد خوابگاه های دانشجویی استان مرکزی را ۸۹ واحد اعلام کرد و افزود: یازده هزار و ۸۰۰ دانشجو در این خوابگاه ها ساکن هستند که از این رقم ۵۱ درصد را دختران و ۴۹ درصد را نیز دانشجویان پسر تشکیل می دهند.

فتح آبادی فراوانی رشته های پردانشجو در استان را به ترتیب رشته های حسابداری، مدیریت، حقوق، کامپیوتر، عمران، برق، مکانیک، روانشناسی، معماری و صنایع برشمرد و گفت پنج رشته نخست بیشترین دانشجو را در سطح استان دارند.

وی تصریح کرد: در سال ۹۰، ۱۲۸هزار دانشجو در استان ثبت شده بود که این رقم در سال ۹۴، به ۱۰۲هزار نفر رسیده که حدود ۲۰ درصد کاهش دانشجویان را نشان می دهد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: باید کاهش دانشجو و اعضای هیات علمی در دانشگاه های استان و مراکز علمی استان آسیب شناسی شود و مورد بررسی قرار گیرد.