علی نظر نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، سطح زیر کشت باغات انگور شهرستان پلدختر را ۴۵۰ هکتار برشمرد و اظهار داشت: از این سطح ۳۰۰ هکتار انگور به مرحله تولید رسیده است.

وی وجود رودخانه های دائمی، اراضی شیبدار کم بازده و شرایط آب و هوایی مناسب در شهرستان پلدختر را باعث توسعه باغات انگور این شهرستان دانست و افزود: برداشت محصول انگور یاقوتی از چند روز پیش در پلدختر آغاز شده و تا یک ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر بیان داشت: پیش بینی می شود امسال هزار و ۸۰۰ تن انگوی یاقوتی از اراضی پلدختر برداشت شده و پس از برداشت برای مصرف به بازارهای داخل و خارج استان عرضه شود.

نظری گفت: از عمده مشکلات ما در شهرستان پلدختر کمبود اعتبارات تسهیلاتی برای کشاورزانی است که قصد دارند نسبت به احداث باغ اقدام کنند.