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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد:

پیش‌بینی برداشت ۱۸۰۰ تن انگور یاقوتی در شهرستان پلدختر

پیش‌بینی برداشت ۱۸۰۰ تن انگور یاقوتی در شهرستان پلدختر

خرم آباد - مدیر جهاد کشاورزی پلدختر از پیش بینی برداشت ۱۸۰۰ تن انگور یاقوتی در این شهرستان خبر داد.

علی نظر نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، سطح زیر کشت باغات انگور شهرستان پلدختر را ۴۵۰ هکتار برشمرد و اظهار داشت: از این سطح ۳۰۰ هکتار انگور به مرحله تولید رسیده است.

وی وجود رودخانه های دائمی، اراضی شیبدار کم بازده و شرایط آب و هوایی مناسب در شهرستان پلدختر را باعث توسعه باغات انگور این شهرستان دانست و افزود: برداشت محصول انگور یاقوتی از چند روز پیش در پلدختر آغاز شده و تا یک ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر بیان داشت: پیش بینی می شود امسال هزار و ۸۰۰ تن انگوی یاقوتی از اراضی پلدختر برداشت شده و پس از برداشت برای مصرف به بازارهای داخل و خارج استان عرضه شود.

نظری گفت: از عمده مشکلات ما در شهرستان پلدختر کمبود اعتبارات تسهیلاتی برای کشاورزانی است که قصد دارند نسبت به احداث باغ اقدام کنند.

کد مطلب 3687799

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    نظرات

    • یه خواننده ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
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      اولا که نظری سرپرسته دوما انگور اراضی نیست و باغه

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