اسفندیار کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت ۴۵ درصدی طرح توسعه فرودگاه خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: این طرح شامل تطویل باند، توسعه محوطه فرودگاه، توقفگاه، ساختمان هواشناسی، توسعه پایانه و روکش باند است.

وی با اشاره به اینکه طرح توسعه فرودگاه خرم آباد با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی در حال اجراست، افزود: طرح توسعه فرودگاه خرم آباد از سال ۹۲ آغاز شد و قرار بود در مدت دو سال به پایان برسد که به علت همزمانی اجرای طرح توسعه و استفاده مسافران از این فرودگاه اجرای طرح با تاخیر مواجه شده است.

مدیر فرودگاه خرم آباد با اشاره به اینکه هم اکنون پروازهای تهران، مشهد و عتبات عالیات از این فرودگاه انجام می شود، عنوان کرد: رایزنی مسئولان استان با شرکت های هواپیمایی برای برقراری پروازهای کیش و قشم از این فرودگاه در دست اقدام است.

کیانی با اشاره به اینکه طی یکسال اخیر ۱۰ تا ۱۲ هزار مسافر از فرودگاه خرم آباد به مشهد مقدس سفر کرده اند، بیان داشت: همچنین طی یکسال گذشته هزار و ۳۰۰ نفر از طریق فرودگاه خرم آباد در قالب ۱۳ پرواز به عتبات عالیات سفر کرده اند.