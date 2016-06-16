پروژه ایران هراسی شکست خورد/ بیکاری چالش اساسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شامگاه پنجشنبه در همایش «ضیافت ۲۴ در امتداد امید»، به تحلیل انتخابات سال ۹۲ پرداخت و گفت: انتخابات ۹۲ نه بزرگ به شیوه مدیریتی و خط مشی موجود آن دوران بوده است.

وی افزایش فزاینده قیمت، تشدید تحریم های فلج کننده، به تاراج رفتن سرمایه های اجتماعی و افت اعتماد عمومی را از نتایج دوران دولت قبلی اعلام کرد و گفت: بسیاری از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله محقق نشده و قرار بود تورم یک رقمی شود، مردم عزت یابند و ایران بخشی از مدیریت جهانی شود که این اهداف در دولت گذشته محقق نشد.

مولاوردی با بیان اینکه در پایان دولت نهم چندین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شده بود، تصریح کرد: این قطعنامه ها کاغذپاره خواند می شد و رشد اقتصادی نیز به منفی ۶ رسیده بود.

یک قرن برای تکمیل پروژه های ناتمام نیاز است

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: دولت وارث پروژه های ناتمام زیادی است که تکمیل آن یک قرن به طول می انجامد.

وی به بن بست سیاسی که در شرایط کشور حاکم بود، اشاره کرد و گفت: در این شرایط شعارها و برنامه های دکتر روحانی مقبول قرار گرفت و توجه را به خود جلب کرد. همچنین برخی رویدادها در آستانه انتخابات ۹۲ باید مورد تحلیل قرار گیرد و دعوت مقام معظم رهبری از مردم برای حضور در پای صندوق های رای سبب حضور پرشور مردم شد.

مولاوردی تصریح کرد: راهبرد خردمندانه جریان اصلاح طلبانه و اجماع آنان بر یک گزینه خاص سبب شد تا در خلق حماسه سیاسی ۲۴ خرداد موثر باشد.

وی یادآور شد: دولت خواهان آرامش در سیاست و تعامل با دنیا است و بار دیگر بلوغ مدنی و سیاسی مردم ایران، حرکتی پیش بینی نشده را محقق کرد.

مقدمات برچیده شدن تحریم ها فراهم شده است

مولاوردی با بیان اینکه تازه مقدمات برچیده شدن تحریم ها فراهم شده است گفت: دولت توانست ریل گذاری درستی را در عرصه قطار توسعه کشور ایجاد کند و علیرغم کاهش قیمت نفت برای کاهش نرخ تورم تلاش های زیادی انجام داده است.

وی با بیان اینکه هدفگذاری برای نرخ رشد تک رقمی در کشور صورت گرفته است عنوان کرد: برنامه ریزی لازم برای خروج از رکود صورت گرفته است و ایجاد فرصت های شغلی در دستور کاردولت قرار دارد. رتبه دولت در کسب و کار از ۱۵۰ به ۱۲۰ رسیده و رتبه زیر ۱۰۰ برای سال ۹۶ برنامه ریزی شده است.

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده یادآور شد: کنترل شرایط بحران و نرخ تورم بالا و مذاکرات هسته ای از جمله دستاوردهای دولت است و دولت در مذاکرات بازی برد – برد را به دست آورده است.

وی افزود: خروج از اصل هفتم سازمان ملل برای اولین بار بدون جنگ صورت گرفته و سایه تحریم و تهدید به جنگ از سر کشور برداشته شده است.

وی با بیان اینکه پروژه ایران هراسی به شکست انجامید گفت: تعامل و گفتگوی با دولت ها در دستور کار قرار گرفت.

مولاوردی با بیان اینکه ایران به قدرت منطقه ای تبدیل شده است به فضای پسابرجام اشاره کرد و گفت: امید به آینده در کشور موج می زند و ترافیک کشورها را برای مذاکره با ایران را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه دولت نیاز به همدلی، اتحاد و وفاق بین گروه ها دارد گفت: باید در کنار هم به دولت کمک کنیم تا به ثبات فرهنگی و اقتصادی دست یابیم.

برد - برد اقتصادی کشور را نجات می دهد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده به شعار سال جاری اشاره و اضافه کرد: برد - برد اقتصادی و همکاری و تعامل فناورانه با دنیا می تواند کشور را از اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت نجات دهد.

وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت باید تمامی قوا تلاش کنند زیرا اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست و نسخه شفابخشی است که می تواند بر مسائل و آسیب های اجتماعی تاثیر گذارد.

وی بیکاری را چالش اساسی کشور خواند گفت: دولت نیاز دارد تا شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم کند و سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. دولت در تلاش است تا تولید را رقابتی کند.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان، توانمندسازی بخش خصوصی و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز را لازمه دستیابی به اهداف برشمرد.